‘Mi viene da piangere’ Il dramma di Rita Dalla Chiesa: la rinuncia che addolora

Rita Dalla Chiesa, la triste confessione alla rivista F: “Ogni tanto mi viene da piangere”

E’ una delle conduttrici più amate del mondo dello spettacolo. Rita Dalla Chiesa è riuscita a conquistare il pubblico per il suo grande cuore e per la sua professionalità che la rendono uno dei volti più apprezzati del piccolo schermo. In una recente intervista rilasciata al magazine F, la conduttrice si è lasciata andare in una triste confessione: ecco le sue parole.

Rita Dalla Chiesa: la triste confessione

Dopo il grande successo con Forum, trasmissione condotta oggi da Barbara Palombelli, la conduttrice si è momentaneamente allontanata dai riflettori televisivi. In questo periodo particolarmente difficile per il nostro Paese, molte sono le persone che attendono con impazienza la possibilità di riabbracciare le persone care. Tra queste c’è anche Rita Dalla Chiesa che non vede l’ora di poter stringere e strapazzare di coccole e baci suo nipote.

La conduttrice, intervistata dalla intervistata dalla rivista F, ha raccontato che incontra suo nipote Lorenzo di 12 anni su un marciapiede a debita distanza quando portano fuori i cani. Tuttavia, possono vedersi ogni giorno perché abitano nello stesso palazzo. In merito a questo difficile periodo, ha poi confessato di aver avuto momenti di grande debolezza: ecco le sue parole.

Le parole della conduttrice alla rivista F

Gli ultimi due mesi sono stati davvero difficili per l’Italia a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19. In merito a questo periodo, Rita Dalla Chiesa ha affermato, senza troppi giri di parole, che:

“A volte mi viene da piangere a pensare alla situazione generale”.

Insomma, questa situazione non è stata semplice per nessuno.