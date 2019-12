Rita Dalla Chiesa nella bufera ‘Parla ancora di Fabrizio Frizzi!’: la conduttrice nel mirino degli haters

Rita Dalla Chiesa, la conduttrice presa di mira dagli utenti di Twitter: “Ancora parli di Fabrizio Frizzi?”. La conduttrice si difende con una risposta molto forte

Rita Dalla Chiesa è una delle conduttrici più amate e apprezzate nel mondo dello spettacolo. Il suo modo e il suo modo dolce di parlare sicuramente la rende una delle conduttrici più bravi di sempre. Dopo il grande successo con Forum, però Rita ha avuto un periodo dove è stata allontanata dalla tv. Il suo ritorno però ha scaldato i cuori di molti italiani e oggi è ritornata con una nuova sicurezza.

Rita Dalla Chiesa, polemica su Twitter

La conduttrice però non sempre viene presa di buon occhio dalle persone, a quanto pare infatti la conduttrice è stata presa di mira dal alcuni utenti sulla piattaforma Twitter.

Dopo la morte di Fabrizio Frizzi, Rita Dalla Chiesa infatti è stata più volte attaccata per aver ricordato il suo ex marito Fabrizio. Alcuni untenti a quanto pare nell’ultimo periodo hanno aperto una polemica riguardo il suo continuo parlare del conduttore. La condutrice in particolare è stata accusata di non aver rispetto per i defunti e di continuare a parlare dopo tanto tempo dalla suamorte ancora di Fabrizio Frizzi.

Rita Dalla Chiesa risponde sui social

La conduttrice sicuramente non è la prima volta che si interfaccia con untenti molto aggressivi nei suoi confronti. D’altro canto Rita non si fa intimorire da due parole scritte da qualcuno dietro ad una tastiera.L’utente infatti avrebbe criticato la conduttrice proprio perchè secondo lei, non ha rispetto per la morte del suo ex marito:

“Ancora parli di Fabrizio, non hai rispetto per Carlotta”.

Rita in realtà in quell’occasione non aveva proprio parlato del suo ex marito, tant’è che ha risposto all’utente cosi:

“Scusi, dove ho parlato di Fabrizio????.La smetta di dire eresie, ci dica dove Rita Dalla Chiesa ha parlato di Fabrizio”; “A parte che non lo ha fatto, ma anche se fosse qual è il problema?”; “Avete rotto i caba..si. Ancora con sta storia… La signora Rita deve essere libera di parlare di Fabrizio quando vuole. Fatevene una ragione”

Avrebbe risposto Rita chiudendo cosi ogni polemica-