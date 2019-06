Rita dalla Chiesa, trema la sua casa per il terremoto a Roma: paura per lei e il suo cane

Rita dalla Chiesa, ex conduttrice di forum, pubblica un post su Instagram, ancora molto scossa per quello che è successo stanotte nel Lazio

Rita dalla Chiesa, ex conduttrice di forum, è una delle personalità del piccolo schermo più conosciute e più contestate degli ultimi anni. E’ rimasta impressa nella mente dei telespettatori, oltre che grazie alla conduzione del programma Forum, anche per aver pubblicato nel 2019 il libro: “Mi salvo da sola”.

Rita pubblica un post su Instagram con il suo cagnolino

Proprio poche ore fa Rita ha pubblicato un post su Instagram che la vede protagonista di un episodio che ha provocato paura e tensione nel Lazio. Stanotte, infatti, è stata avvertita una scossa di terremoto di importante intensità ( magnitudo 3.7 nella zona di Colonna ) e Rita ha scritto questo:

“Si, tutto a posto, Pedro… e tu? hai avuto paura? Ma non l’avevi avvertita prima di me, la scossa? Perche’ adesso non torni a dormire dentro? Almeno ci facciamo coraggio tu e io. Dai…”

In un moto di tenerezza, Rita Dalla Chiesa ha pubblicato, infatti, la foto del suo cagnolino, al quale è particolarmente legata per via del suo innato amore per gli animali. Pare, infatti, che anche il cagnolino, appostato fuori casa, abbia subito un brutto spavento e abbia vissuto un momento di tensione a causa della forte scossa.

Al momento Rita sta cercando di riprendersi e di tranquillizzare anche il suo cagnolino, ma conosciamo bene l’ex conduttrice di forum e sappiamo quanto sia forte e tenace.

Rita dalla Chiesa e il suo rapporto con Fabrizio Frizzi

Rita dalla Chiesa è indubbiamente un personaggio molto amato, ma ancora più amata dagli utenti ( che si sono precipitati per consolarla su Instagram ) è stata la storia d’amore con Fabrizio Frizzi, il conduttore Rai scomparso l’anno scorso a causa di un ictus.

Insomma, indubbiamente una donna che, anche nella sua carriera, ha saputo amare e farsi amare.