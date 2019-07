Rita Dalla Chiesa ‘Ho paura di perdere la memoria’: le lacrime dalla Perego e il racconto della sua vita

Un’ospite speciale nella ‘camera’ di Paola Perego a ‘Non Disturbare’, la nota conduttrice Rita Dalla Chiesa.

La Dalla Chiesa si è concessa ad una lunga intervista, in cui ha parlato a cuore aperto dell’evento che più di tutti ha ‘segnato’ la sua vita, ovvero la perdita del caro padre il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e della sua paura più grande. Ecco cosa ha rivelato alla padrona di casa a ‘Non Disturbare’.

Rita Dalla Chiesa ospite a ‘Non disturbare’, il nuovo format di Paola Perego, parla a cuore aperto di uno degli eventi più significativi e drammatici della sua vita, la scomparsa del suo caro papà, a cui deve tutto e da cui ha ereditato valori forti come ‘il senso della giustizia, della patria e dell’appartenenza alla propria terra’.

poi continua raccontando di un’infanzia difficile, in quanto servire la patria lo teneva spesso lontano dalla sua famiglia:

poi aggiunge, parlando dell’amore profondo ed ‘incondizionato’ di sua madre:

e ancora, non riuscendo a trattenere le lacrime:

“La mafia ormai non mi fa più paura. dopo quello che hanno fatto a mio padre, non possono più farmi nulla’

Nel continuare la sua intervista Rita Dalla Chiesa, passa dalla tgragica morte di suo padre, a quella improvvisa di sua madre, passata a miglior vita a causa di un infarto fulminante, uno choc per la conduttrice:

‘Mia madre è morta all’improvviso a causa di un infarto. Io non ho pianto: è stato uno shock per me. e quando si subisce uno shock non si piange’