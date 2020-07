Rita Dalla Chiesa fuori da Italia Sì: “Il mio futuro è un punto interrogativo”

Italia Sì, Rita Dalla Chiesa fuori dal programma? L’amara confessione della conduttrice: “Il mio futuro è un punto interrogativo”

Nella sua ultima intervista rilasciata al settimanale Vero, Rita Dalla Chiesa ha parlato a cuore aperto del difficile periodo che ha trascorso in quarantena a causa dell’epidemia da corona-virus che ha colpito l’Italia.

La conduttrice napoletana, inoltre in questa occasione, ha parlato anche del suo futuro professionale ammettendo che è ancora un punto interrogativo, ecco le sue parole.

Italia Sì, Rita Dalla Chiesa riconfermata?

I mesi precedenti sono stati difficili per il nostro Paese che ha dovuto fare i conti e, tutt’oggi continua a farli, con un nemico invisibile: il corona-virus. In una recente intervista rilasciata al settimanale Vero, Rita Dalla Chiesa ha parlato del suo periodo passato in quarantena per via dell’epidemia che ha colpito l’Italia ammettendo di aver avuto momenti di estremo sconforto. In merito, la nota conduttrice ha dichiarato:

“Un po’ di paura c’era…Entravamo in una Rai deserta con il controllo della febbre, l’Amuchina…Ed è stato strano non avere trucco, parrucco e sartoria…”

Per quanto riguarda il suo futuro ad Italia sì, la conduttrice ha confermato il ritorno della trasmissione in TV ma non è ancora certa se Marco Liorni la rivuole nella sua squadra.

Le parole della conduttrice

Tra le varie domande poste a Rita Dalla Chiesa vi è anche quella relativa al suo ritorno in trasmissione. La conduttrice napoletana ha confermato che Italia Sì è pronto a ritornare a settembre in TV con una nuova edizione. A tal proposito, ha dichiarato:

“Il mio futuro è un punto interrogativo, non so se Marco Liorni vorrà confermare la squadra…Io onestamente lo spero perchè mi piace molto lavorare con lui…E’ una persona perbene, tranquillo ed educato…”

Nelle prossime settimane sapremo con certezza se i dubbi della conduttrice erano fondati o meno.