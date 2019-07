Rita Dalla Chiesa ‘Mi sono fidanzata’ la foto con il suo nuovo amore pubblicata sui social

View this post on Instagram

A #Parma mi sono fidanzata con #giuseppeverdi. Abbracciati su una panchina, ho cercato inutilmente di convincerlo a cambiare il finale de #latraviata. Ma è testardo, Violetta deve per forza stramazzare per terra. Qualcuno mi ha detto che e’ un po’ troppo vecchio anche per me ma, intanto, la gente deve imparare a farsi i fatti propri, perché’ Giuseppe i suoi anni se li porta alla grande. E poi a me della differenza di età’, in amore, non me ne è mai importato niente. ❤️😂 #misalvodasola #casadellamusicaparma @fabriziadalco @librimondadori