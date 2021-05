Rita Dalla Chiesa distrutta: ‘Affetta da una malattia divoratrice’

L’ex conduttrice di Forum non ha potuto fare a meno di condividere sui social il suo estremo dolore. La malattia ha portato via una sorella per lei.

Un dolore tremendo per la amatissima Rita Dalla Chiesa. La conduttrice purtroppo ha dovuto affrontare un’altra grande sfida dopo quella intrapresa dopo la morte dell’adorato ex marito Fabrizio Frizzi. I due si erano tanti amati e dirgli addio per sempre non è stato per niente facile.

Rita poche ore fa, sui social, ha rivelato la terribile malattia che l’ha portata a perdere una delle persone più importanti della sua vita.

LEGGI ANCHE –> Rita Dalla Chiesa, preoccupata per la figlia: comportamento compulsivo,l’allarme della conduttrice

LEGGI ANCHE –> Caso Pipitone, l’ex pm Di Pisa: ‘Denise rapita da Jessica Pulizzi e consegnata ai roma‘

Rita Dalla Chiesa distrutta, il terribile post sui social

Non è un bel momento per Rita Dalla Chiesa e la sua famiglia. La conduttrice deve fare i conti con una perdita molto cara, causata da una malattia che lei stessa definisce divoratrice.

L’ex conduttrice di Forum ha detto addio, poche ore fa, alla cognata Emilia Cestelli, moglie del fratello Nando Della Chiesa, noto giornalista.

Sui social, Rita per raccontare la sua tragedia ha condiviso uno scatto intimo, un abbraccio pieno d’amore tra il fratello e l’amata consorte purtroppo scomparsa.

Rita, l’addio alla cognata Emilia sui social è straziante

Con un post lungo e commovente Rita ha detto per sempre addio ad Emilia, una sorella per lei e una figlia per la sua mamma e il suo papà. Rita ha voluto spiegare ai suoi follower chi era Emilia per lei e la sua famiglia, come un gesto doveroso per spiegare quanto grande è il suo dolore attuale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rita Dalla Chiesa (@rita_dalla_chiesa_official)



Purtroppo la malattia non le ha lasciato scampo. La Dalla Chiesa sottolinea nel post su IG come questa sia un’altra batosta dopo la terribile perdita di Fabrizio.

Tantissimi i follower che le hanno sin da subito mostrato sostegno facendo le condoglianze a lei e al fratello per la brutale perdita.