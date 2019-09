‘Quel giorno mi stringeva la mano’ Rita Dalla Chiesa, il toccante retroscena sull’addio a Fabrizio Frizzi

Rita Dalla Chiesa rivela ad Huffington Post il toccante retroscena prima dell’addio all’amato conduttore scomparso ed ex marito Fabrizio Frizzi

Rita Dalla Chiesa è uno dei volti iconici della TV italiana, molto seguita, apprezzata e amata dai telespettatori.

Come è noto è stata sposata per lungo tempo, dal 1992 al 2002, con l’amatissimo conduttore Fabrizio Frizzi scomparso nel marzo del 2018.

Nell’ultimo periodo la conduttrice di origini partenopee, si è prestata ad una lunga intervista al noto magazine ‘Huffington Post’, nel corso del quale è emerso un retroscena inedito inerente al giorno dell’addio a Fabrizio Frizzi.

Rita Dalla Chiesa, ‘Un rapporto forte e possessivo’

L’ex conduttrice di Forum, all’Huffington Post, parla della sua relazione con il celebre conduttore romano, con il quale è stata legata per ben 10 anni:

‘Era l’amico della notte che mi telefonava sempre, un ragazzo che conobbi con una sciarpa di seta bianca e una rosa rossa che poi mi regalò’

rivela Rita Dalla Chiesa, la quale parla di un rapporto solido e forte, il quale nonostante la separazione è rimasto comunque vivo nel tempo, seppur in altra forma:

‘Il rapporto era talmente forte e molto possessivo per entrambi, ma siamo stati bene insieme. Gli sono grato di quello e basta. Ho sofferto più quando ci siamo separati che quando è morto’

Rita Dalla Chiesa il commovente retroscena sull’addio a Fabrizio Frizzi

L’intervista poi prende una diversa direzione, la contuttrice rivela così un commovente retroscena, sino ad oggi tenuto segretamente custodito.

L’ex moglie del conduttore scomparso racconta a cuore aperto uno dei giorni più brutti della sua vita, vissuti insieme a Fabrizio Frizzi, ovvero il giorno in cui hanno apposto le firme per la separazione, ponendo fine al loro matrimonio.

‘Mi prese la mano e abbiamo firmato insieme. Lui poi è venuto a togliermi la fede e io a lui. Un amore fortissimo, il vostro, come quello del pubblico per lui’

ha rivelato con profonda commozione.

Fabrizio Frizzi ‘Non è stato ripagato della sua fedeltà sul lavoro’

Poi Rita Dalla Chiesa, ha proseguito aprendo una piccola parentesi sul frangente professionale del conduttore scomparso, il quale a sua detta non sarebbe stato adeguatamente ‘ripagato della sua fedeltà sul lavoro’:

‘non è stato però ripagato della sua fedeltà sul lavoro. Berlusconi lo voleva a tutti i costi e a ogni prezzo, ma lui rimase sempre fedele alla sua Rai, ma la Rai di quel periodo non è stata fedele a Fabrizio’

e ancora ricorda un momento difficile nella carriera professionale di Frizzi, il quale per un periodo è stato lontano dagli schermi dopo essere stato criticato in diretta per il suo operato durante la conduzione di ‘Miss Italia’:

‘Per un periodo non ha più lavorato, tra l’altro Da quando durante Miss Italia Del Noce gli disse in diretta che quella era una trasmissione noiosa e lenta. Tu non puoi dire quella frase a un conduttore che sta portando faticosamente a casa una trasmissione che dura quattro ore’

poi aggiunge e conclude: