Rissa Sgarbi-Mughini: “Sei una m**da…”, dopo la violenza verbale arrivano alle mani – VIDEO

“Sei una m**da”! Dopo la violenza verbale arrivano alle mani. Scoppia una violenta rissa tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini in diretta su Rete 4

Lite violenta in diretta televisiva tra i due fumentini della televisione italiana, ovvero Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini che hanno alzato l’auditel e rivoltato lo studio televisivo.

La violenta lite in diretta televisiva

Stasera Italia è un programma di informazione su politica e attualità, in onda su Rete 4 i cui argomenti scaldano sempre l’opinione pubblica e non solo.

Gli ospiti in studio si punzecchiano e regalano allo share dei momenti di grande tensione, tenuto conto che si tratta quasi sempre di politici dallo schieramento differente e opposto.

Ma nell’ultima diretta (che puoi vedere cliccando questo collegamento) la coppia di ospiti voluta dalla conduttrice non è stata un’ottima idea. In studio i due Re delle violente litigate televisive ovvero Giampiero Mughini e Vittorio Sgarbi. Cosa è successo di così grave?

Insulti, parolacce, poi volano sedie

La diretta televisiva è sempre un enigma e quando in studio ci sono dei personaggi particolari, non ci sono dubbi che tutto possa trasformarsi in una bagarre. Il conduttore Giuseppe Brindisi non ha potuto fare molto se non imbarazzarsi, lanciare un servizio neutro e staccare l’immagine concentrandosi su una terza ospite – Maria Giovanna Maglie altrettanto imbarazzata.

Tutto nasce dalla vicenda dei presunti fondi russi alla Lega che hanno scaldato gli animi dei due ospiti. Mentre Mughini cercava di parlare dell’indagine della Procura di Milano, Sgarbi ha preso la parola interrompendolo:

“Non è una indagine ma è un crimine”

Con la immediata replica di Mughini che evidenza di quanto fosse imbarazzante avere accanto Sgarbi:

“questo termine appartiene a te, gradirei che non mi rompessi i co****ni”

Il diverbio da mite si è tramutato in acceso, con insulti e offese che hanno dato vita ad un successivo lancio di sedie. Tanti i bip e una grande figura che il conduttore non è proprio riuscito a contenere.

VIDEO della rissa tra Sgarbi e Mughini