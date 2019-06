Rissa Cadice, spunta un altro video che incastra gli spagnoli: “C’è un ordine di cattura”

Riflettori ancora accesi per la rissa a Cadice dove spunta un nuovo video che incastra gli spagnoli. Cosa è successo?

La rissa a Cadice ha una svolta importante con l’arrivo di un secondo video che mostra una realtà dei fatti differente, con un ordine di cattura per un ragazzo spagnolo.

L’arresto di Emilio Di Puorto

Emilio Di Puorto è uno dei ragazzi italiani che si è ritrovato coinvolto nella rissa fuori dal locale in Spagna ed è stato arrestato per aver sferrato il calcio violento, contro uno dei ragazzi spagnoli.

Uno dei suoi amici, come evidenziato in questo nostro articolo, scagionato e ritornato in Italia ha raccontato la versione dei fatti come realmente andata.

La rissa sarebbe avvenuta infatti per legittima difesa, viste le prese in giro di uno dei ragazzi (di bassa statura) e il fastidio arrecato ad alcune ragazze.

Dall’interno si è spostato tutto all’esterno, con un video che è stato girato dal responsabile della sicurezza e riportava solamente gli ultimi minuti del pestaggio.

Il nuovo video che incastra i ragazzi spagnoli

Nonostante rimanga ancora in carcere l’italiano Emilio Di Puerto – arrestato da più di dieci giorni – nei prossimi giorni potrebbe esserci una svolta nel caso.

Come si evince anche da Il Mattino, sarebbero spuntati altri video dove si vede chiaramente che i ragazzi spagnoli aspettavano gli italiani all’uscita per dargli una punizione – dopo quanto successo all’interno.

L’avvocato difensore evidenzia:

“emilio avrebbe colpito lo spagnolo solo per legittima difesa”

Intanto nell’udienza per l’escussione di uno dei ragazzi spagnoli – aggressore presunto – nessuno si sarebbe presentato tanto da far emettere un ordine di cattura nei suoi confronti.

Non solo, il ferito ora non è più sedato ed è quasi completamente guarito seppur ancora all’Ospedale Puerta de Mar.