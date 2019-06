Rissa Cadice, Emilio Di Puorto rompe il silenzio: “Non mi ricordo nulla”

Emilio Di Puorto, l’italiano nel carcere spagnolo per la rissa avvenuta a Cadice rompe il silenzio e racconta i dettagli di quella notte

Una situazione molto difficile per Emilio Di Puorto, tutt’oggi in Spagna per quella rissa fuori dal locale. Ma ora tramite il suo avvocato rompe il silenzio e racconta tutto.

La testimonianza di Dario Bordoni

Dario Bordoni è uno dei quattro italiani coinvolti nella rissa a Cadice, che ha raccontato minuziosamente come siano andati veramente i fatti – oltre quei pochi frame del video girato dal responsabile della sicurezza del locale.

Un gruppo di ragazzi, quella drammatica sera, ha aggredito delle ragazze e poi preso in giro uno dei più bassi della compagnia. Erano cinque contro uno:

“ho visto il ragazzo che le stava prendendo e sono intervenuto”

Cercando di calmare la situazione ha preso due calci, reagendo poi con un pugno per legittima difesa.

Dopo essere stati sbattuti fuori dallo staff di sicurezza, la rissa è continuata all’esterno con tutti i ragazzi presi di mira – solo per aver difeso un amico e alcune ragazze.

Il racconto del ragazzo in carcere in Spagna

Il racconto è identico a quello di Emilio, che si trova in carcere a Cadice e parla tramite il suo avvocato – che ha richiesto la scarcerazione del giovane.

Il suo destino, però è legato a quello del ragazzo in ospedale che ha ricevuto un calcio direttamente sulla testa:

“abbiamo presentato ricorso per la libertà”

L’avvocato Cipriano Di Puorto evidenzia che quel video racconta solo gli ultimi istanti, dopo tre ore di prese in giro e rissa.

Come si evince da FanPage, Emilio non ricorda di aver sferrato quel calcio violento, tanto che gli amici lo avrebbero fatto riprendere con dell’acqua fredda dentro un secchio: