Rissa al Pincio: il ragazzo aggredito è stato identificato

Alla maxi rissa del Pincio, sabato pomeriggio, hanno partecipato centinaia di giovani senza mascherina. Oggi è stato identificato il ragazzo aggredito.

Il ragazzo aggredito alla rissa del Pincio ha 14 anni. Ha il setto nasale rotto.

Cosa è successo sabato scorso

Centinaia di ragazzi si sono radunati sabato scorso alla terrazza del Pincio a Roma per dar vita ad una rissa. Centinaia di ragazzi si sono radunati sabato scorso alla terrazza del Pincio a Roma per dar vita ad una rissa. Sui social sono apparsi i video dell’accaduto. Condivisi e ricondivisi. Proprio attraverso i social, i giovani si erano dati appuntamento attorno alle 17:30. In realtà, sarebbero state due ragazze, attraverso il loro TikTok affermando che si sarebbero sfidate.

Ad intervenire, le forze dell’ordine, in tenuta antisommossa. L’obiettivo è stato quello di disperdere il maxi assembramento. La maggior parte dei ragazzi intervenuti non indossava la mascherina oppure la portava abbassata. Non appena sono giunte le forze dell’ordine, la folla si è dispersa.

Aggredito un 14 enne

Nella giornata di oggi, è stato identificato il ragazzo che era stato aggredito brutalmente nel corso della rissa. Il ragazzo se la caverà con una prognosi di 30 giorni, per via della rottura del setto nasale.

Gli aggressori del ragazzino sono a rischio denuncia. Gli agenti stanno cercando di identificarli grazie alle testimonianze di alcune persone presenti nella zona ieri. Sotto osservazione anche le telecamere di videosorveglianza della zona oltre, ovviamente, ai numerosi video circolati sul web. I responsabili sarebbero un paio. Si ipotizza che tra i tre protagonisti ci fossero dei rancori.