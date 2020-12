Rissa a Venezia: i ragazzini si erano dati appuntamento sui social

I protagonisti della maxi rissa andata in scena questa sera a Venezia, poco lontano dal ponte Rialto, sono stati una quarantina di ragazzini.

Sembra che la maxi rissa di Venezia sia sulla falsa riga di quella di sabato scorso a Roma.

I protagonisti sono giovanissimi

Sono circa 40 adolescenti i protagonisti della maxi rissa che è andata in scena questa sera a Venezia. Il posto dove i ragazzini si erano dati appuntamento sui social, è poco lontano dal famoso Ponte Rialto ovvero in campo Bella Vienna. Si tratta di un posto dove i giovani si davano appuntamento per bere lo Spritz, nei pressi dell’ex Tribunale.

Alcuni ragazzi erano visibilmente ubriachi. Hanno iniziato a darsi spintoni e la situazione è diventata ingestibile. La Polizia Municipale è dovuta intervenire. Al momento, non si registrano feriti anche se, due giovani coinvolti nella rissa, si sono poi recati al Pronto Soccorso. Allo scopo di condurre degli accertamenti, è stato fermato anche uno dei minori coinvolti nella rissa.

La scena si è verificata attorno alle 18:00, poco prima che i locali chiudessero, come da ordinanza ministeriale.

Una vera e propria moda

Anche a Roma, oggi pomeriggio, attorno alle 14, ancora una volta di sabato, c’è stata un’altra rissa. Chi sta seguendo la vicenda, garantisce che si tratta di appuntamenti dati sui social, al fine di picchiarsi.

Stavolta, il teatro della lite non è stato il Pincio ma una villa vicino Piazza Siena. Proprio lì, dei giovani si sono scontrati. Tra i 10 identificati, il più grande ha 14 anni. Sono stati portati in Questura e poi riconsegnati ai genitori. Per trasportarli è stato usato un pullman con una scorta di volanti.