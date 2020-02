Rispettare l’ambiente è importante e si deve insegnare ai bambini in casa. Bastano pochissimi e semplici gesti in modo che imparino ad essere eco friendly.

I bambini devono imparare a rispettare l’ambiente in modo giocoso. Dobbiamo coinvolgerli nella raccolta differenziata e dare il buon esempio, dimostrando come poter riciclare, coltivare un orto e non sprecare acqua ed energia.

Come insegnare il rispetto per l’ambiente?

Dobbiamo essere graduali e costanti nell’insegnamento dei bambini. Si deve iniziare quando i bimbi sono si piccoli anche se comunque in grado di capire le conseguenze delle nostre azioni. Rimane sempre importante restare in ambito ludico, sfruttando la propria creatività, altrimenti il bambino la vivrà come una costrizione che non è in grado di capire.