Lockdown, in crescita i risparmi degli italiani: depositi cresciuti di 30 mld

Risparmio, Fase 1 Lockdown: in aumento i depositi bancari

Il lockdown, ovvero la fase 1 dell’emergenza Covid-19, ha contribuito ad incrementare i risparmi degli italiani.

Secondo i numeri diffusi dall’Abi (Associazione Bancaria Italiana) i 2 mesi di lockdown hanno contribuito ad incrementare in maniera vertiginosa i depositi bancari: +30 miliardi in due mesi con una giacenza media sul conto corrente di 18.753 euro.

Se molte famiglie hanno dovuto necessariamente attingere ai propri risparmi per superare questo blocco, molti altri nuclei familiari non hanno perso la propria capacità di reddito e hanno contratto i consumi.

Risparmi e depositi in incremento durante il lockdown

Come messo in evidenza dal Financial Times si tratta di un trend che caratterizza tutta l’Europa: i depositi crescono ovunque, eccetto che in Germania.

Per gli italiani, i dati riportano una giacenza media elevata pari a 18.753 euro.

Durante il blocco i britannici hanno risparmiato in media £ 140 a settimana, secondo i calcoli dell’agente di cambio Hargreaves Lansdown.

Grazie alla capacità di risparmiare ed alla contrazione dei consumi futili, gli aspiranti proprietari di case possono auspicare ad acquistare un immobile, attingendo dalle proprie risorse.

La Gran Bretagna sta rapidamente diventando una nazione di risparmiatori poiché il coronavirus ha cagionato la c.d. “ansia finanziaria”.

A marzo sono stati risparmiati 10 miliardi di sterline, secondo i dati dell’Associazione degli investimenti.

Ciò si è tradotto in un incremento delle liquidità depositate sui conti di risparmio sicuri, nonostante i tassi di interesse storicamente bassi.

I depositi in contanti delle famiglie sono aumentati di oltre 13 miliardi di sterline, secondo i dati della Banca d’Inghilterra.

Risparmiare durante l’emergenza Covid-19: 3 idee per continuare a farlo

Nonostante l’allentamento delle restrizioni e il graduale ritorno alla normalità è bene continuare a risparmiare e a tenere sotto controllo le spese non necessarie.

Ecco 3 idee e consigli per continuare a risparmiare: