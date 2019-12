Come risparmiare 100 euro al mese? Consigli pratici da applicare ogni giorno

Come risparmiare 100 euro al mese senza stress? Ecco alcuni consigli pratici per arrivare a fine anno con dei soldi messi da parte

Ti sei mai chiesto come risparmiare almeno 100 euro al mese senza troppe forzature? Immagino tante volte, per questo proviamo a seguire alcuni consigli per risparmiare almeno 1.200 euro all’anno.

Risparmiare 100 euro al mese senza un’impresa difficile, anzi quasi impossibile visti i tempi che corrono ed il caro vita, le bollette e tutte le spese che assorbono le nostre entrate monetarie.

Sì, è vero che riuscire a risparmiare anche qualche euro è difficile, ma non è assolutamente impossibile.

Ma, pensiamoci bene, ogni giorno spendiamo uno o due euro inutilmente.

Caffè al bar, pasta a colazione, sigarette, pacchetto di caramelle, bottiglietta d’acqua al bar e la lista potrebbe continuare all’infinito.

Forse non ce ne accorgiamo, ma alla fine della giornata abbiamo speso in media tre/quattro euro inutilmente.

Se impariamo a risparmiare e a non buttare via soldi inutilmente possiamo mettere nel salvadanaio la bellezza di 100 euro al mese (come minimo!).

Dunque, risparmiare 1.200 euro all’anno non è impossibile come possiamo pensare! Basta qualche trucco e la calcolatrice a portata di mano.

Risparmiare 100 euro al mese: i buoni trucchi!

Quante volte facciamo visita al bar? Forse troppe volte! Impariamo a fare una buona colazione a casa, magari anche più sana e nutriente.

Facendo colazione a casa possiamo risparmiare almeno 2 euro (caffè + pasta), quindi alla fine del mese sono già all’incirca 60 euro.

E la bottiglietta dell’acqua? Impariamo a portarla da casa. Facendo qualche conto sappiamo che al bar una bottiglietta costa circa 1,5 euro, che moltiplicato per 30 giorni al mese, dà come risultato 45 euro.

E le sigarette? Per chi fuma tutti i giorni sono all’incirca 4,5 euro, pertanto al mese sono oltre 130 euro di sigarette.

Tenendo conto dei calcoli che abbiamo fatto possiamo risparmiare molto di più di 100 euro al mese.

L’importante è sapere gestire oculatamente le proprie spese ed evitare gli sprechi!