Dal punto di vista nutrizionale, il riso bianco impallidisce rispetto al suo cugino, nella versione integrale.

Il riso bianco viene digerito rapidamente, rapidamente trasformato in zucchero e ti riempie solo per un breve periodo di tempo.

In confronto, il riso integrale viene elaborato lentamente, producendo un flusso costante di carburante per alimentare i muscoli e farti sentire forte.

Il riso bianco è un carboidrato raffinato, simile a quelli che si trovano nel pane bianco, nelle tortillas di farina e nella maggior parte dei cereali per la colazione.

È così inferiore ai cereali integrali che Roxanne B. Sukol, un medico della Cleveland Clinic e direttore medico della sua impresa del benessere, spiega quanto segue.

La dottoressa afferma che le persone dovrebbero semplicemente chiamarlo “carboidrato spogliato” – perché è stato “spogliato di tutto [il suo] valore nutrizionale”

Nel libro “Grocery: The Buying and Selling of Food in America“, Sukol disse all’autore e chef Michael Ruhlman che questi “carboidrati spogliati” erano la sua principale preoccupazione nutrizionale.

I carboidrati raffinati si nascondono anche in dozzine di alimenti trasformati, tra cui barrette di cereali, prodotti da forno, pizze e pasta.

Le diete ricche di carboidrati raffinati sono state legate all’aumento di peso e all’obesità.

Una recensione di 50 studi sulla dieta e sull’aumento di peso pubblicati sulla rivista Food and Nutrition Research ha scoperto quanto segue.

In media, più chicchi raffinati hanno mangiato qualcuno (come pane bianco e riso bianco), più peso tendevano ad aumentare nel periodo di studio.

Al contrario, più cibi integrali venivano mangiati da qualcuno (come pane integrale e riso integrale), meno peso tendevano a guadagnare.

I “carboidrati spogliati” iniziano proprio come i loro cugini integrali.

Nella fabbrica, tuttavia, i produttori di alimenti rimuovono i gusci esterni nutrienti e ricchi di fibre dei cereali, come germe e crusca.

Di conseguenza, i cereali raffinati hanno meno proteine, fibre e vitamine rispetto ai cereali integrali.

Cara Anselmo, nutrizionista e dietista ambulatoriale presso il Memorial Sloan-Kettering Cancer Center di New York, ha affermato che un altro problema con carboidrati raffinati come il riso bianco è che sono facili da mangiare troppo.

“È decisamente più facile esagerare con bevande, carboidrati raffinati, cibi che hanno aggiunto zucchero o sono molto elaborati: sono cose che tendiamo semplicemente a continuare“, ha detto a Business Insider.

Ciò non significa che tutti i carboidrati siano cattivi, tuttavia.

Invece di dire ai clienti di vietare cose come il pane e il riso dalle loro diete, Anselmo consiglia di scambiare cibi con carboidrati raffinati con alternative integrali, come riso integrale e pane integrale.

“Le persone devono capire che ci sono carboidrati nutrienti“, ha detto Sukol a Ruhlman.

Questi includono frutta, verdura, molti fagioli e legumi, che secondo Sukol contengono una “matrice di fibre” che rallenta la velocità con cui vengono convertiti in zucchero.