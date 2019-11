Riso Basmati, sai che è un ottimo alleato per il diabete? Ecco...

Il Riso Basmati ha tante proprietà benefiche per il nostro corpo.

Molti di noi credono che il riso faccia male alla salute. Tuttavia, gli asiatici consumano riso regolarmente e continuano a non lamentarsi dei problemi di salute legati ai carboidrati.

Il segreto sta nel riso Basmati che è scientificamente dimostrato essere un’opzione più sana.

Il riso Basmati è una specie unica di riso originario dell’India che ha due tipi: bianco e marrone.

Questa varietà di riso è nota per riempire le strade con il suo aroma allettante e piacevole. In effetti, la stessa parola “basmati” si traduce in “aromatico”.

Ciò che rende questo tipo di riso diverso e un’opzione più sana dagli altri è il suo buon valore nutrizionale. Questa varietà profumata contiene vitamine, minerali, fibre, carboidrati, proteine ​​e meno grassi.

L’alto valore nutrizionale del riso Basmati lo rende buono per la salute e per i piani dietetici.

Ha un’elevata quantità di micronutrienti e macronutrienti e una porzione di riso basmati contiene minerali e vitamine come rame, zinco, calcio, potassio, magnesio, vitamina B1, B6, vitamina E, K e acidi pantotenico. Scopri alcuni incredibili benefici di questa varietà di riso:

Amico del diabete

Le persone con diabete dovrebbero dire addio alla loro pasta e riso preferiti. Anche se, ecco una buona notizia per coloro a cui è stato diagnosticato il diabete.

Secondo la Diabetes Association of Canada, il riso Basmati ha un indice glicemico molto più basso di qualsiasi altro riso. Il basso indice glicemico è essenziale per le persone con diabete.

La buona quantità di fibre, carboidrati amidacei, amilasi e proteine ​​nel riso basmati lo rende basso sull’indice glicemico. Non aumenta gli zuccheri nel sangue, il che significa minori risposte insuliniche durante un pasto.

Cuore sano

Il riso Basmati ha un basso contenuto di grassi saturi che lo rende un’opzione salutare per il tuo cuore. Tuttavia, i grassi insaturi presenti nel riso Basmati hanno meno colesterolo cattivo e prevengono la coagulazione. Inoltre, un’elevata quantità di fibre fornisce un sano sistema cardiovascolare.

Prevenire la formazione di cellule tumorali

Rispetto a qualsiasi altro riso integrale, il riso basmati contiene circa il 20% in più di fibre. Il più grande vantaggio della fibra è la sua capacità di prevenire la formazione di cellule cancerose.

I ricercatori hanno scoperto che l’assunzione di fibre previene molte forme di cancro, in particolare il cancro del colon.

Inoltre, il consumo di riso basmati integrale marrone è efficace nel prevenire il cancro al seno perché la fibra aiuta il corpo a eliminare gli ormoni estrogeni.

Supporta la perdita di peso

È una convinzione ben nota che il riso è il tuo più grande nemico per la perdita di peso.

Tuttavia, il riso basmati, in particolare quello bollito, può effettivamente beneficiare dei tuoi tentativi di perdita di peso.

È buono per essere a dieta e mantenere un peso sano a causa del suo contenuto di fibre.

La fibra si rompe lentamente nel corpo, controlla l’appetito e ti fa sentire più pieno per lungo tempo. Inoltre, ha un’alta quantità di amilosio, un tipo di carboidrato che è più difficile da digerire per il corpo.

Controlla la pressione sanguigna

Il consumo regolare di riso basmati marrone può aiutare le persone con diagnosi di ipertensione.

Questa varietà di riso contiene un’elevata quantità di magnesio e potassio che aiuta a ridurre la pressione sanguigna.

Aiuta la digestione

Ancora una volta, la fibra solubile aiuta a promuovere il movimento del materiale all’interno del sistema digestivo.

Una dieta a basso contenuto di fibre è associata al problema della costipazione. Pertanto, le persone che soffrono di problemi digestivi e di costipazione possono trarre beneficio includendo Basmati nella loro dieta quotidiana.

Inoltre, non solo ti aiuterà a salvare l’apporto calorico e l’indice glicemico, ma il suo sapore aromatico può anche rendere salutare qualsiasi cucina.

Tale varietà può essere usata in tutti i modi, con le fritture, il curry e molto altro.