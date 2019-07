Dopo le incredibili grandinate che hanno colpito la città messicana Guadalajara, il Governatore ha rilasciato delle dichiarazioni molto forti in merito al fenomeno del “riscaldamento globale”

Un’inaspettata grandinata ha invaso la città messicana di Guadalajara. Il Governatore ha dichiarato:

« Ecco cosa vuol dire riscaldamento globale. mai visto niente di simile»

Andando oltre le nobili intenzioni e le mobilitazioni, il danno (assurdo) del riscaldamento globale, è attualmente un discorso marginale nelle priorità politiche dei leader di mezza Europa e mezzo mondo.

Servirebbe più attenzione dei politici

Quando il problema non è esplicitamente rinnegato, si scontra ancora con enormi resistenze, a discapito di danni sempre più evidenti. Sì, perché non soltanto i report degli scienziati, ma persino gli effetti del surriscaldamento globale, ci avvertono che non c’è assolutamente troppo tempo per far qualcosa per invertire la rotta.

L’ultimo danno viene dalle fotografie di Guadalajara di ieri, “invasa” da una grandinata così violenta, da dare l’impressione quasi una straordinaria nevicata. Una coltre di ghiaccio, a tratti del calibro di due metri, che si è abbattuta veicoli e oggetti e sommerso totalmente le strade della città.

“Se vi chiedete se il cambiamento climatico sia reale, questi sono fenomeni mai visti prima, è assolutamente incredibile. Perché se le grandinate possono essere una consuetudine, specie in questo periodo dell’anno, niente è paragonabile a quanto avvenuto ieri”.

Le stime approssimative raccontano di circa 200 abitazioni e negozi che hanno riscontrato pesanti danni e almeno 50 veicoli spazzati via, alcuni seppelliti dalla grandinata.

Global Warming

A parere degli scienziati gli eventi climatici estremi sono una conseguenza diretta del “Global Warming” e potrebbero aumentare del 50% entro il 2100.

Incarnano una vera e propria calamità capace di scatenare migrazioni epocali, penalizzare economie e cambiare tenori e stili di vita, mentre l’apertheid climatico potrebbe tracciare un limes sempre più palpabile tra ricchi e poveri del Pianeta. Un quadro apocalittico, insomma.