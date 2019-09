Riscaldamento globale, aumento di 7°C entro il 2100

Secondo le previsioni, la temperatura aumenterà di 7 gradi entro il 2100. A darci questi dati catastrofici sul riscaldamento globale sono gli scienziati francesi, sulla base di modelli climatici che simulano il futuro

Un nuovo studio sul riscaldamento globale, rivede in peggioramento le stime precedenti. Secondo due modelli climatici che hanno reso possibile capire cosa il futuro ci riserva, se non miglioriamo il nostro comportamento. Se le temperature aumenteranno nei prossimi anni, secondo questi scienziati i risultati sono davvero preoccupanti.

Il riscaldamento globale, i possibili scenari

I modelli realizzati sulla base dei dati delle emissioni dei gas serra. Se non riduciamo la produzione di questi gas, o le incrementiamo avremo delle gravi conseguenze. Avendo creato due modelli differenti, abbiamo due conclusioni e possibili scenari.

Il primo si discosta di poco rispetto ad altre previsioni. Questo scenario si chiama SSP5 8,5 ed è quello più pessimista e legato all’economia. Si prevede una rapida crescita economica, che ha sfruttato ed utilizzato moltissimi combustibili fossili. Questo consumo assolutamente non attento all’ambiente, rende peggiori le stime ufficiali, aumentando le stime di crescita delle temperature, portando la crescita della temperatura a 7°C nel 2100.

Il secondo scenario l’SSP1 1,9 è quello che tiene conto dell’ambito socio-economico. È sicuramente quello più ottimistico. Nel modello si punta ad avere forte cooperazione internazionale, caratteristica fondamentale di questo scenario. Si ha uno sviluppo economico che punta alla sostenibilità. La crescita della temperatura, si attesta ad un incremento di soli 2°C in più rispetto ad oggi.

Le conclusioni dello studio

Visti questi due scenari, entrambi possibili ci dovrebbe spingere ad agire. Abbiamo poco tempo per avviare uno sviluppo sostenibile. Abbiamo uno scenario piuttosto pessimista, che trova riscontri nel caldo record che abbiamo vissuto in quest’estate. Dobbiamo impegnarci tutti insieme ad intervenire in modo serio e definitivamente. Oltre al caldo record, i fenomeni meteorologici estremi che vediamo quasi quotidianamente dovranno farci riflettere e spingerci ad agire.