Ripartenza Scuole e trasporti pubblici: spunta l’intesa tra Regioni e Governo

L’accordo raggiunto riguarda una capienza massima dell’80% che può arrivare al 100% per distanze al di sotto dei 15 minuti.

Il Ministro Boccia commenta che sono state

permettere a tutti gli studenti di arrivare a scuola e di farlo in sicurezza”.

“superate polemiche e ostacoli per raggiungere un obiettivo fondamentale:

Il MIT spiega che a bordo dei bus, dei treni e degli scuolabus è consentito un coefficiente di riempimento non superiore all’80%, considerando le evidenze scientifiche sull’assunto dei tempi di permanenza medi dei passeggeri indicati dai dati disponibili.

“Quando tutti i soggetti che hanno responsabilità su questi temi si impegnano in modo unitario i problemi si risolvono”,

ha sottolineato Boccia.

“La conferenza Unificata termina quindi in modo positivo ed è per me motivo di profonda soddisfazione.

Anche perché sono stato sempre convinto della possibilità di una proficua conclusione”.