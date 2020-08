R.I.P. Eminem, ‘Il rapper è stato ucciso’: la notizia fa il giro del web ma è una fake news

Si è diffusa di recente su Twitter la notizia che Eminem sarebbe morto, scopriamo insieme tutta la verità riguardo la presunta morte del noto rapper

Eminem è morto? A diffondere la notizia un utente sul web che ha scatenato il panico tra i fan dell’artista. Scopriamo cos’è successo!

L’hashtag Rip Eminem diffonde il panico su Twitter

Eminem è uno dei rapper più talentuosi della storia e più amati da quando è alla ribalta. Da qualche ora, l’artista in questione è entrato tra le tendenze di Twitter con l’hashtag “Rip Eminem”.

l’hashtag in questione ha mandato in tilt i fan, che hanno supposto che il rapper fosse morto e si sono subito dimostrati sconvolti dalla notizia.

In realtà l’artista sarebbe vivo e pare si sia trattata soltanto dell’ennesima bufala che coinvolge una star viva e vegeta, ma spacciata per morta.

La verità sulla morte di Eminem

La confusione sui social che ha letteralmente mandato in tilt i fan di Eminem è stata scatenata a seguito di una dichiarazione avanzata da un utente.

La persona in questione avrebbe, infatti, dichiarato di aver ucciso Eminem. Sarebbe stato a quel punto che i fan si sarebbero allarmati e avrebbero lanciato iniziato a condividere post con l’hashtag #ripeminem, salito subito tra i trend.

La confusione ha generato il panico in tutto il mondo, anche in Italia. Nel nostro Paese, sono stati davvero tanti i tweet diffusi con l’hashtag che è stato in vetta tra le tendenze di Twitter per diverse ore.

Chi ha creduto alla notizia sulla morte del rapper, però, adesso può tirare un sospiro di sollievo! Eminem è vivo e vegeto e non ci sono indizi che potrebbero far pensare il contrario!