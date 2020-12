Rinviato lo Speciale di Alberto Angela: i motivi e cos’altro andrà in onda

Rinviato lo Speciale di Alberto Angela: i motivi e cos’altro andrà in...

L’imperdibile puntata dedicata a Caravaggio è stata posticipata da Rai. Scopriamo insieme le ragioni e con cosa è stata sostituita.

Era attesissimo lo speciale di Alberto Angela dal titolo Stanotte con Caravaggio, previsto per oggi, mercoledì 9 dicembre 2020. Purtroppo, però, non andrà in onda.

Lo show, infatti, è stato rimandato a data da destinarsi e sono già in molti i telespettatori che si chiedono quale siano le motivazioni.

Al suo posto, verrà mandata in onda una replica sempre con Angela. Curiosi di scoprire perché lo Speciale è stato rimandato? Continuate a leggere!

Rimandato lo Speciale di Alberto Angela, ecco cosa andrà in onda al suo posto

Stasera, mercoledì, 9 dicembre 2020, su Rai 1, sarebbe dovuto andare in onda lo Speciale di Alberto Angela su Caravaggio.

I vertici, però, hanno deciso all’ultimo momento di non trasmettere Stanotte con Caravaggio, deludendo di fatto il pubblico che attendeva il programma con trepidazione.

Al suo posto andrà in onda la replica di Stanotte a Pompei, sempre con il divulgatore scientifico come guida e voce narrante.

I telespettatori si chiedono, quindi, quale siano le motivazioni di questa insolita scelta.

Il magazine Fanpage.it ha provato a fornire al pubblico alcune delucidazioni in merito.

Le motivazioni della scelta di Rai

In base a quanto riportato nelle ultime ore dal magazine di Fanpage.it, le ragioni della scelta di Rai sarebbero dettate da motivi economici:

“il mese di dicembre non è conteggiato tra quelli in cui Rai deve garantire agli inserzionisti pubblicitari determinati standard in fatto di ascolti.”

Secondo il magazine, quindi, Rai avrebbe preferito giocare di strategia e conservare lo Speciale di Alberto Angela.

Consapevole del fatto che avrebbe raccolto sicuramente moltissimi ascolti, Rai avrebbe quindi pensato di rimandarlo per proporlo in un altro mese dell’anno dentro il “periodo di garanzia”.

Sarà vero? Attendiamo conferma da parte dei vertici di Rai, anche per scoprire la data della prossima messa in onda!