Rimini, lascia 3 figli piccoli chiusi sul balcone per fare la spesa: denunciata una mamma

Denunciata una mamma a Rimini

Ha lasciato i suoi tre figli di 2, 3 e 5 anni chiusi a chiave sul balcone di casa, mentre lei è uscita a fare la spesa. L’episodio è accaduto intorno alle 13 di lunedì, 10 agosto, a Rimini.

Come riferisce anche La Repubblica, la donna è stata ora denunciata per abbandono di minori. Un altro fratellino era rimasto in casa a dormire.

A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa, che hanno sentito i bambini piangere ed hanno notato i piccoli sporti dalla balaustra del balcone. I vicini hanno quindi allertato i soccorsi ed hanno lanciato delle bottigliette d’acqua ai bambini, che cercavano ristoro sotto il sole cocente delle 13.

La donna è stata quindi denunciata per abbandono di minori. Rientrata in casa dopo una mezz’ora, ha provato a giustificarsi, raccontando di aver lasciato i figli ad una vicina di casa, che però non aveva le chiavi per entrare nell’appartamento.

I piccoli, sotto choc per l’accaduto, sono stati visitati dal personale del 118.