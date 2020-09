Rimini, in autostrada col monopattino per 10 Km: “Devo correre ad un colloquio di lavoro”

Rimini, in autostrada col monopattino per 10 Km: “Devo correre ad un...

Ha percorso 10 km in monopattino sull’A14, in direzione Bologna. Quando gli agenti lo hanno fermato, il ragazzo ha spiegato che stava correndo ad un colloquio di lavoro.

Monopattino sequestrato e multa per il proprietario del mezzo. La polizia allertata dagli automobilisti in transito sull’Autostrada.

In monopattino sull’A14

Ha imboccato l’A14 in direzione Bologna, perché voleva arrivare in tempo ad un colloquio di lavoro. È con questa motivazione che un ragazzo di 20 anni si è giustificato di fronte agli agenti della polizia stradale che lo hanno fermato perché stava percorrendo l’autostrada con un monopattino elettrico.

A segnalare la presenza del ragazzo sono stati gli altri automobilisti, che in quel momento si trovavano sull’autostrada ed hanno immediatamente allertato la polizia stradale.

Il giovane aveva imboccato la corsia di emergenza con il monopattino elettrico. Come riferisce anche La Repubblica, la polizia stradale di Forlì ha intercettato il giovane poco prima dell’area di servizio Rubicone est.

Mezzo sequestrato e conducente sanzionato

Il 20enne, residente a Rimini, si stava recando a Cesena per un colloquio di lavoro. Dopo gli accertamenti del caso, il giovane è stato sanzionato per aver circolato in autostrada con un veicolo non ammesso ai sensi del codice della strada. Il monopattino, invece, è stato sequestrato.

Per guidare il monopattino è necessario aver compiuto 14 anni di età ed indossare sempre il casco. La velocità massima consentita sulle strade urbane è di 50 Km/h, mentre solo 6 km orari nelle aree pedonali.

In orario serale o comunque al buio è obbligatorio indossare giubbotti retroriflettenti ad alta visibilità, per non rischiare un’ammenda dai 50 ai 200 euro.