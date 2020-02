Bollo auto, a chi spetta il rimborso e come ottenerlo?

Rimborso Bollo auto 2020: Quando la Regione paga?

Quando è consentito il rimborso del Bollo Auto 2020? È un quesito molto gettonato dagli automobilisti, che presentando apposita documentazione potranno presentare l’istanza alla Regione di riferimento.

Entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza dell’imposta il bollo auto deve essere pagato ogni anno.

Nel caso in cui non si paghi il bollo auto il diritto si prescrive in 3 anni se non è stata ricevuta nessuna notifica o cartella di pagamento.

I tempi per richiedere il rimborso sono 3 anni.

Chi è esente?

Chi acquista un veicolo beneficiando della legge 104 usufruisce dell’esenzione dalla tassa.

I soggetti che possono beneficiare dell’esenzione sono:

disabili con ridotte o inibite capacità motorie;

non vedenti e sordi;

disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione;

disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento.

Possono usufruire dell’esenzione anche familiari che hanno un disabile fiscalmente a carico.

Rimborso bollo auto 2020: a chi spetta?

Il rimborso 2020 spetta nei seguenti casi:

quando si versa un importo eccedente rispetto a quanto dovuto (fanno riferimento i kW o Cv del veicolo);

quando si paga due volte nello stesso anno di riferimento per il medesimo veicolo;

nel caso di furto dell’auto.

In certe Regioni il rimborso è possibile chiederlo anche nel caso in cui un’auto venga rottamata.

È buon consiglio consultare il sito ufficiale della Regione di riferimento per avere maggiori informazioni utili per richiedere il rimborso.

Auto d’epoca e storiche: agevolazioni

Per le auto d’epoca e storiche ci sono delle agevolazioni riguardo il pagamento della tassa.

Le auto d’epoca devono essere iscritte nell’elenco del Centro Storico del Dipartimento per i Trasporti terrestri e devono essere cancellati dal PRA, perché non idonei alla circolazione.

Agevolazioni Bollo Auto elettriche, GPL e ibride

Beneficiano di interessanti agevolazioni i veicoli di nuova generazione alimentate a metano, Gpl, elettriche e ibride.