Chi è Riki? Riccardo Marcuzzo è così bravo che sta spopolando in tutto il Mondo con le sue Hit. Conosciamo insieme tutti i suoi segreti e curiosità!

Riccardo Marcuzzo, Riki, ha cambiato totalmente la sua immagine e ora è pronto a conquistare tutti con la sua nuova Hit. Ecco cosa non sapete ancora di lui!

Chi è Riki

Riki, pseudonimo per Riccardo Marcuzzo, nasce a Segrate, il 4 febbraio del 1992.

Dopo gli studi di recitazione, di canto, e il diploma all’Istituto europeo di design a Milano, si specializza in Design della Comunicazione e del Prodotto, dopo di che apre uno studio di design.

Accantona il progetto, per dedicarsi interamente ad Amici di Maria De Filippi, dove è stato scelto dopo aver superato i casting della sedicesima edizione del talent show.

Nella scuola, fa parte della squadra blu della cantante Elisa ed arriva a vincere nella categoria canto. Tuttavia, perde lo scontro finale con il vincitore della categoria ballo, il suo compagno di squadra Andreas Müller.

Proprio durante il programma viene scoperto da Francesco Facchinetti, che diventa il suo mentore e manager.

Nel 2017 viene pubblicato per la Sony Music il suo EP d’esordio, Perdo le parole, composto da sette brani. Con questo rilascio, arriva in cima alla classifica degli ep più venduti in Italia. L’11 settembre, il disco è stato certificato triplo disco di platino ed è l’ep più venduto del primo semestre 2017.

Nel frattempo partecipa ai Wind Music Awards e al Summer Festival con il singolo Polaroid.

Il 20 ottobre del 2017 esce Mania, l’album di esordio di Riki, che viene certificato doppio disco di platino dalla FIMI. Nel 2018 esce il primo album dal vivo di Riki, Live & Summer Mania, contenente anche alcuni inediti registrati in studio.

Alcune persone lo accusano di essere sparito dalla scena musicale, ma Riki ha spopolato in tutto questo tempo in America Latina cantando con gruppi di successo come i CNCO (prodotti da Ricky Martin e Simon Cowell) e i Reik. Dopo questa parentesi di grande successo, vola a Los Angeles per preparare altre sorprese.

Il 9 ottobre 2019 esce Gossip, il nuovo singolo del cantautore, prodotto da Riccardo Scirè, disponibile su tutte le piattaforme streaming e in digital download. Il suo è un plagio appositamente prodotto e tutto questo sta creando nella sua testa nuovi progetti per il prossimo futuro.

Segreti e curiosità

Sono numerosi i flirt attribuiti a Riki, tra cui quello con Aurora Ramazzotti. Come dichiarato dal cantautore stesso, il brano “Perdo le parole” sarebbe stato scritto pensando proprio alla figlia di Eros Ramazzotti.

Un altro flirt di Riccardo è avvenuto con la ballerina Giulia Pelagatti, conosciuta proprio nel corso di Amici di Maria De Filippi. I due sono stati coinvolti in una polemica, quando la ragazza lo ha accusato di essersi montato la testa, indignata per il fatto che Riki non abbia voluto continuare a frequentarla.

Un altro flirt attribuitogli è quello con la modella israeliana Ella Ayalon, protagonista del videoclip della sua canzone “Balla con me”, girato in Puglia. Tra gli altri nomi, compare anche quello di Ginevra Lambruschi, affascinante fashion blogger toscana ed ex del figlio di Simona Ventura.

Riki è attualmente fidanzato con e Sara Gotti, milanese classe 1996, conosciuta grazie ad amicizie in comune. Sara, già amica del fratello di Riccardo, studia Marketing a Milano e lavora come commessa.