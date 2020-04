Il Coronavirus colpisce anche Rihanna: il dramma familiare, l’annuncio del padre contagiato commuove

Il gesto di Rihanna salva una delle persone più importanti della sua famiglia, suo padre, ‘quasi morto’ a causa del Coronavirus. Ecco cosa è accaduto

Robyn Rihanna Fenty, in arte Rihanna, è una delle cantanti e modelle più desiderate al mondo.

La Pop-star americana stimata e applaudita in tutto il globo è molto amata anche per la sua grande generosità.

E’ proprio grazie alla sua generosità che suo padre, Ronald Fenty, è sopravvissuto al Covid-19, con il quale negli ultimi anni non intratteneva buoni rapporti. Scopriamo maggiori dettagli in merito.

Rihanna salva suo padre dal Coronavirus

‘Credevo che sarei morto’ ha dichiarato il padre della Pop Star ai tabloid americani, raccontando ciò che la figlia ha fatto per lui per salvargli la vita.

Rihanna ‘l’ha salvato’ inviandogli un respiratore meccanico nella sua casa di Barbados, standogli inoltre vicino seppur virtualmente, ha confessato al The Sun.

Dopo la fase più critica, caratterizzata dai sintomi tipici ‘febbre alta e problemi respiratori’, Ronald Fenty può dire di star meglio, ribadendo altresì che non sarebbe qui se non fosse stato per lei, che in prima linea si sta battendo in questa guerra silenziosa contro il Coronavirus.

Il gesto generoso dell’artista statunitense

La seducente modella e artista statunitense, come già accennato si è mossa in prima linea non solo per la sua famiglia ma anche per tutti i suoi ‘fratelli americani’, donando oltre 5 milioni di dollari attraverso la sua Fondazione, la Clara Lionel Foundation.

I soldi devoluti alla fondazione, sono stati stanziati per l’acquisto di nuovi ventilatori meccanici, e per sostenere i Paesi più poveri nelle spese dei test per il Coronavirus e anche da punto di vista alimentare per le famiglie più povere.

Un gesto generoso ed importante, quello di Rihanna Fenty, con il quale ha commosso il mondo.