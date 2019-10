Rihanna si piega a 90° e il seno esplode: la foto bollente sui social infiamma i fan

Rihanna bollente sui social: la bellissima cantante americana mostra il lato B e seno prosperoso da urlo, la foto fa impazzire i fan

La giovane e bellissima cantante Rihanna si è mostrata ai social più sexy e sensuale che mai. La cantante in queste ero infatti ha messo in primo piano le sue doti fisiche facendo impazzire i suoi fan accaniti.

Rihanna lato B da urlo

La bellissima cantante americana oltre ad avere una voce stupenda, ha anche un corpo altrettanto magnifico. La bella Rihanna provoca spesso i suoi fan, sopratutto nei video musicali, dove la ritraggono sempre in splendida forma e super sexy.

La giovane cantante è una delle icone più seguite del mondo musicale e non solo, Rihanna infatti in questi anni non si è dedicata solamente al mondo della musica, ma ha realizzato il sogno di creare una linea di lingerie tutta sua, questa volta però ha posato anche come modella per la sua linea. Un corpo da urlo che ha fatto letteralmente impazzire i suoi followers.

La cantante col lato B in bella mostra

La bella cantante Rihanna fa ancora discutere di se. In queste ultime ore la giovane cantante ha pubblicato molte delle sue foto dove la ritraggono con pochi vestiti addosso (non è il primo scatto simile, più volte le sue forme hanno fatto il giro del web) ma solo con l’intimo. Da cantante a modella il passo è breve, pare infatti che la star del pop abbia deciso di posare in intimo e diventare qualche ora modella della sua linea.

Le foto pubblicate sui social non sono passate inosservate ai suoi fan. La cantante infatti, si mostra indiscutibilmente provocante, con un top molto stretto che evidenzia il suo seno prosperoso ed un leggins neri che esaltano le sue curve mozzafiato. La foto mostra infatti il lato B di Rihanna in bella mostra catturando l’attenzione di milioni di fan.

Le sue curve infatti in questi ultimi anni sembrano essere improvvisamente lievitate, tanti che in molti hanno sospettato in una gravidanza inaspettata della cantante. In realtà Rihanna ha smentito in prima persona di aspettare un bambino, tenendo a sottolineare di essere stanca di vedere donne troppo magre e denutrite, combattendo in prima persona la battaglia contro gli stereotipi di quello che la società impone, ovvero “ donna magra= donna bella”

Anzi Rihanna con queste bellissime foto, ha voluto sottolineare come una donna, anche con qualche chilo in più, può essere bella e sensuale e super sexy. Gli scatti della cantante hanno infatti in pochissimo tempo raggiunto quasi i 5 milioni di like e molti commenti che esaltano la sua straordinaria bellezza.