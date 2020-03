La terribile vicenda di Rigopiano continua e ora sono state ritirate le denunce per tre carabinieri forestali. Ecco cosa è accaduto.

Una vicenda quella di Rigopiano che non verrà mai dimenticata. Oggi però per tre carabinieri forestali viene ritirata la denuncia a loro carico.

Ritirata la denuncia per tre carabinieri forestali

Sono tre i carabinieri forestali “nel mirino” alla quale sono state ritirate le denunce come da decisione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara.

Come si evince anche da Il Pescara, l’ex capo della Squadra Mobile aveva presentato una denuncia in merito a falso ideologico e materiale che facevano riferimento alle telefonate alla Prefettura di una delle vittime del disastro dell’8 gennaio 2017.

Dalle parole del Gip si evince che il falso materiale in merito non può sussistere in quanto non esistono degli elementi che possano sostenere questa accusa:

“non vi è elemento alcuno che possa corroborare l’ipotesi dolosa delineata dal denunciante”

Sono state le perizie informatiche a smentire le accuse di Muriana nei confronti del tenente colonnello Angelozzi, maresciallo Marinacci e appuntato Brunozzi. A tal proposito non è emersa alcuna manomissione o falso in merito alla trasmissione dei documenti.

Sulla vicenda è però aperto un altro fascicolo di inchiesta dove ci sono altri indagati:

“È già all’attenzine delle autorità l’operato personale della squadra mobile di pescara inerente la delega impartita il 21 gennaio 2017 avendo brunozzi presentato un esposto il 18/12/2019 in merito ad eventuali omissioni del personale medesimo”

Le indagini sull’operato durante il disastro e le richieste di aiuto continuano.