Rigopiano, assolto Alessio Feniello: multato per aver portato dei fiori in ricordo del figlio

Il giudice ha riconosciuto la non punibilità del gesto.

Era il 18 gennaio del 2017 quando una valanga si staccò dal monte Sirella, alle ore 16.41 per l’esattezza.

Due minuti dopo, la valanga, che viaggiava a 100 km/h, si scontrò con l’hotel Rigopiano.

L’albergo Rigopiano-Gran Sasso Resort di Farindola, in provincia di Pescara, diventò polvere sotto quella tempesta di neve.

La tragedia costò la vita a 29 persone, tra cui Stefano Feniello, 28 anni.

Il ragazzo era con la fidanzata Francesca, che riuscì a salvarsi. I due erano arrivati proprio quel giorno all’Hotel Rigopiano per festeggiare il 28esimo compleanno di Stefano.

“Una parte di me è morta per sempre quel giorno. Se lui è morto, non mi sento fortunata ad essere stata salvata”