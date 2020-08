Soffri di cellulite? Scopri come eliminarla con questa nuova disciplina

Vuoi ridurre la buccia d’arancia e avere gambe più snelle? Questa nuova disciplina è la soluzione: leggi tutto ciò che devi sapere sull’ Hydrobike.

La cellulite non vuole lasciarti in pace e cerchi qualcosa che la riduca velocemente? Hydrobike è la risposta alle preghiere di tutte le donne che hanno la cellulite e vogliono ridurla visibilmente.

L’Hydrobike è uno sport molto divertente e faticoso solo in base ai vostri bisogni: potete regolare l’intensità dell’allenamento come meglio preferite. Si pratica in piscina con l’uso di una bicicletta speciale acquatica chiamata appunto Hydrobike oppure acquabike oppure acquaspinning.

Uno sport utilissimo per ridurre gli inestetismi della cellulite ma non solo: è ottimo per attivare la micro circolazione e aiuta a bruciare molte calorie.

Somiglia molto allo spinning come sport con la differenza sostanziale che viene praticato con il corpo per più di metà immerso nell’acqua.

Scopri come praticarlo e per giovare di quali effetti benefici.

Perfetta per combattere la cellulite e non solo

Il vantaggio più grande che vi darà praticare Hydrobike è senza dubbio la preservazione delle articolazioni intatte grazie all’acqua che elimina l’attrito.

Rassoda, tonifica ed elimina la cellulite in molti punti del corpo soprattutto nelle gambe. L’Hydrobike è la soluzione a tanti problemi caratteristici delle donne ma è amata anche dagli uomini.

Ti aiuterà a combattere la cellulite, la ritenzione idrica, le gambe gonfie e tonificherà molto le vostre gambe.

Un’ora di hydrobike fatta a media intensità potrebbe farvi bruciare fino a 700 kcal.

Fornisce un allenamento completo ma focalizzato sul Lower Body con l’accento sulle gambe: la pedalata in acqua a ritmi e intensità differenti vi farà acquisire molta resistenza fisica e più fiato.

È uno sport fortemente consigliato a tutti coloro che hanno subito un inforturnio e hanno la necessità di allenare muscolatura e articolazioni con una ginnastica dolce.

Facendo le lezioni di Hydrobike 2-3 volte a settimana potrete tonificare gambe e addome, glutei ma anche le braccia: un workout a 360°.

Cosa serve per una lezione di Hydrobike?

Senza dubbio tanta voglia di allenarsi e di faticare quanto basta sono l’occorrente per iniziare la lezione di Hydrobike.

Per praticare questo sport dovrete trovare una palestra attrezzata che vi permetta di farlo come primo passo e poi comprare il minimo indispensabile:

costume intero

cuffia per capelli

scarpette di gomma apposite

Se vi piace cambiare abbinate all’hydrobike anche delle lezioni di pilates per mantenervi in forma.