Da muratore a imprenditore, ma fuori dalla TV. La sua folta chioma è solo un ricordo, guarda come è diventato e scopri cosa fa per vivere.

Sono passati dodici anni dalla sua partecipazione al Grande Fratello e Mario Ferretti ne ha fatta di strada. Il ragazzo, che trionfò nella casa più spiata d’Italia, oggi è un imprenditore.

Molti si sono chiesti che fine avesse fatto, dopo la sua vittoria al GF e oggi noi vi diciamo che direzione ha preso la sua vita dopo il reality show.

Marco Ferretti, l’esperienza al Grande Fratello

Marco Ferretti vinse l’ottava edizione del Grande Fratello. In quell’edizione abbiamo conosciuto oltre a Marco, anche la bellissima Raffaella Fico oggi è mamma di una splendida bambina, avuta dalla relazione con il calciatore Mario Balotelli.

In quella turbolenta edizione fatta di litigi e forti confronti, abbiamo anche avuto modo di conoscere il Cummenda.

A distanza di dodici anni, Marco Ferretti che trionfò nel programma vincendolo grazie al voto dei telespettatori, ha cambiato vita realizzando il suo progetto.

Cosa fa oggi l’ex gieffino Marco Ferretti?

Marco Ferretti ha realizzato il suo sogno, ossia quello di diventare un imprenditore. Una bella soddisfazione per il ragazzo che, al tempo, lavorava come muratore ed era padre di un bimbo che, al tempo, aveva 5 anni.

L’ex muratore di Orvieto, infatti, è diventato proprietario di un agriturismo situato a Montecchio in provincia di Terni. La costruzione di questo agriturismo è stata possibile grazie alla vincita intascata con la vittoria al reality show.

Il suo agriturismo – che si chiama Casale di Mario – è molto conosciuto in zona ed è apprezzato moltissimo da coloro che vi transitano: infatti, le recensioni sulla struttura sono più che positive.

Infine, il ragazzo ha abbandonato i capelli lunghi e corvini, che gli incorniciavano il viso, per optare per un look decisamente più minimal.

Infatti, ha tagliato la sua chioma e ha scelto un taglio corto, più pratico.