Ricordate Rory di Una mamma per amica? Oggi ha 38 anni ed è cambiata molto – FOTO

L’attrice interprete del personaggio di Rory Gilmore è cambiata moltissimo, oggi ha 38 anni e sembra un’altra persona! Scopriamo com’è diventata!

Rory è la protagonista indiscussa di Una mamma per amica, uno dei personaggi più amati dai teenager anni 2000.

Oggi l’attrice che interpreta la piccola di casa Gilmore è cambiata completamente, scopriamo com’è diventata!

Com’è diventata la protagonista di Una mamma per amica

Dal 200 al 2007, Alexis Bledel ha interpretato il personaggio di Rory Gilmore, adolescente protagonista di Una mamma per amica, serie tv che esplora le relazioni interpersonali e intergenerazionali in maniera profonda.

Il telefilm è ritornato anche con il revival del 2016 e i fan hanno potuto constatare come si è trasformata quella che ormai non è più una giovane adolescente, ma una donna adulta e vaccinata.

Alexis Bledel non è più Rory Gilmore

Da quando interpretava il personaggio di Rory Gilmore, la Bledel è cambiata completamente. Anche la sua vita professionale è andata avanti.

Nel 2019 ha recitato in Crypto, per la regia di John Stalber Jr., mentre, per quanto riguarda i progetti televisivi, fa ancora parte del cast di The Handmaid’s Tale, la serie tv in 11 episodi iniziata nel 2017 e ancora in corso.

La sua vita privata anche ha subito dei cambiamenti: nel giugno del 2014 ha sposato l’attore Vincent Kartheiser, conosciuto sul set della serie televisiva Mad Men. La coppia ha un figlio, nato nell’ottobre 2015.

Nonostante sia cambiata molto nel corso degli anni, l’attrice è perfettamente riconoscibile e sempre bellissima. Oggi ha 38 anni e rimane una donna molto attraente e apprezzata per le sue doti recitative!