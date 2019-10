Riconquistare l’ex, consigli e segreti per ritornare tra le sue braccia

Come riconquistare l’ex

Gli amori non finiscono mai per caso, quel sentimento che ci faceva battere il cuore all’improvviso muore, tutto ciò che rappresentava la luce dei nostri occhi ora è diventato il lungo sentiero che ci conduce alle tenebre.

Ma chi ama davvero ha un desidero innegabile di provarci ancora, perchè le cose di certo non possono finire così all’improvviso. Mettiamoci a lavoro e agiamo d’astuzia e intelligenza.

Diamo del tempo all’altro di meditare e riflettere sulle scelte fatte, senza ossessionarlo di messaggi e bombardarlo di telefonate. Rispettiamo la giusta distanza e iniziamo a fare dei passi da gatto per il riavvicinamento, ricchi di gentilezza e assenza di invadenza.

Non dimenticate che tutto ciò che ci riporterà nel suo cuore è basato su comunicazione, delicatezza, autostima e tempo.

Consigli per riconquistare la persona amata

Il gioco di coppia dovrà basarsi sulla capacità di riavvicinarsi all’ex nelle vesti di persona nuova e ricca, capace di farlo sorride e attrarlo a se, senza mai superare il confine ed invadere troppo lo spazio.

Il mordi e fuggi funziona sempre, mai oltrepassare i limiti e soprattutto mai cadere nelle sue braccia come una mela cotto. Non fare troppe domande sul periodo trascorso in sua assenza, se si e visto o frequentato con qualcuno, siate intelligenti e furbi, parlate e interessatevi degli argomenti a lui a cuore.

Puntate in alto, il vostro ex ha smesso di corrervi dietro, ora indossate l’abito più sensuale che avete, valorizzate voi stesse ma soprattutto vestitevi di carattere.

Gli uomini amano le donne intraprendenti, coloro che sanno vivere a cento all’ora, ricche di spirito e adrenalina. Iniziate a farlo ricredere e soprattutto dubitare delle sue scelte.

Non vi resta che vestirvi di fascino e personalità, date uno schiaffo morale a chi ha rinunciato a voi senza pensarci due volte.