Riconosci la bambina in FOTO? Oggi è una famosissima attrice

Siete stati in grado di riconoscere la bellissima bambina ritratta in foto? Abbiamo scoperto per voi la sua identità.

Da giorni circola sul web lo scatto di questa bellissima bambina dai capelli castani, gli occhi scuri e lo sguardo fisso sulla macchina fotografica che la immortala.

Quella in foto è una bambina bellissima, che oggi è riuscita a ritagliarsi un posto importante nel mondo dello spettacolo. Siete riusciti a capire di chi si tratta? Ve lo sveliamo di seguito!

Chi è la bambina misteriosa in foto?

All’epoca dello scatto, quella che oggi è una famosissima attrice, era soltanto una bambina innocente, che stringeva forte la mano della persona che la teneva in braccio.

Mai avrebbe potuto immaginare che un giorno sarebbe diventata amatissima nel nostro Paese con i suoi personaggi appassionanti.

Oggi ha 28 anni, è ancora bellissima, ma è molto diversa rispetto a com’era quando era piccola.

Inizia come ballerina professionista, ma poi si getta nel mondo della recitazione e prende parte in film cinematografici come Tut Sözünü e Sen Kiminle Dans Ediyorsun.

L’attrice, però, conquista il pubblico del nostro Paese con la partecipazione a una serie tv turca di successo. Ora avete capito di chi stiamo parlando?

Oggi è una famosissima attrice televisiva

La bambina in foto oggi è molto cresciuta e ne ha fatta di strada dal momento dello scatto!

Ha origini turche ed è diventata famosa nel nostro Paese al fianco di Can Yaman, per il ruolo di Sanem Aydin nella soap opera che va in onda su Canale 5, chiamata DayDreamer – Le ali del sogno.

Capito chi è? Naturalmente Demet Özdemir!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Demet Özdemir (@demetozdemir)

A pubblicare la foto che risale a quando era molto piccola, è stata la stessa attrice, che è riuscita a ottenere il pieno di likes!

Non ci rimane che augurare tanta fortuna a Demet Özdemir per la sua carriera professionale!