Riconoscete questa ragazzina? Oggi è una cuoca della TV molto amata

Il mondo della rete ci propone uno scatto di uno dei volti più amati e seguiti del piccolo schermo. Vi diamo un indizio: negli ultimi anni è divenuta una famosa food blogger ed è la creatrice di alcuni programmi di cucina. L’avete riconosciuta?

Nasce a Porto San Giorgio nel 1972 e, sin da ragazza inizia a lavorare come cameriera e aiuto cuoca. Successivamente, si è dedicata completamente all’agriturismo di famiglia. Negli ultimi anni, Benedetta Rossi ha dato spazio ai suoi sogni e alle sue passioni: la cucina. La nota food blogger, infatti, ha aperto un altro agriturismo nelle Marche, dove attualmente vive con suo marito Marco e il nuovo arrivato in famiglia, Cloud. E’ divenuta famosa in tutto il Paese dopo l’apertura del suo blog di cucina dove condivide consigli e segreti di ricette tradizionali da preparare a casa.

In queste ultime ore, circola sul web una foto inedita della cuoca che ha lasciato i suoi fan senza parole. Si tratta di una vecchia foto che la mostra con un taglio di capelli diverso. Sono passati molti anni da allora, ma la nota food blogger indossa sempre uno splendido sorriso.

Lo scatto in evidenza ritrae Benedetta Rossi quando era solo un’adolescente. Al tempo, la food blogger aveva capelli ricci e lunghi. In giovane età ma già con la passione per la cucina che è riuscita a portare avanti negli anni.

Oggi è una dei volti più seguiti sui social e sui programmi sono amatissimi dal pubblico di ogni età.