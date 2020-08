Riconoscete questa bimba? Oggi è una cantante italiana molto amata – FOTO

Una cantante italiana del passato e del presente ritratta in una foto in cui appare a dir poco irriconoscibile, scopriamo chi è

Quando circolano le foto dei vip da piccoli non è sempre facile riconoscerne l’identità.

Questo è il caso della bambina ritratta in una foto del passato, che sembra a dir poco irriconoscibile. Scopriamo chi è!

Chi è la bambina ritratta in foto?

Riuscite a riconoscere questa bella bambina ritratta in una foto del passato? Si tratta di una cantante molto famosa e amata soprattutto in Italia.

Lo scatto in questione risale ai primi anni ’90: si tratta dell’artista ciociara originaria di Sora, in provincia di Frosinone, Anna Tatangelo.

L’artista è ritratta in una fotografia che la mostra in un’età compresa tra i 6 e gli 8 anni. Bellissima oggi e bellissima anche ieri, la piccola Tatangelo si mostra con i capelli corti e con un cappellino in testa.

Una bambina bellissima, dal sorriso inconfondibile

Il sorriso è il suo ed è inconfondibile, nonostante oggi sia una donna, mentre in foto soltanto una bambina.

Tra l’altro, è possibile che qualcuno dei suoi fan l’abbia conosciuta a quell’età, visto che le sue prime esibizioni risalgono al 1994, quando la Tatangelo aveva appena 7 anni!

La notorietà è stata acquisita nei primi anni 2000 con il palco di Sanremo, per la categoria Giovani. Da allora in poi, si è sempre parlato di lei, visto che in quell’occasione vinse all’Ariston e dopo appena qualche anno avrebbe conquistato il cuore di Gigi D’Alessio.

Oggi, l’artista è tra le più attive del panorama musicale italiano e vanta collaborazioni con artisti del momento sia nostrani che esteri.