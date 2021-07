Lei è la star di Tik Tok e di Instagram. La popolarità è arrivata grazie alla terza edizione del docu-reality, Il Collegio.

Solare, iperattiva, determinata e con tantissime passioni, avete indovinato di chi si tratta?

Chi è la bambina nella foto?

Si tratta proprio di Alice De Bortoli, per chi non lo sapesse su Tik Tok ha quasi 3 milioni di follower e su Instagram più di 2 milioni.

Sin da piccola sognava di diventare super famosa, infatti ha iniziato a muovere i suoi primi passi sui social.

Nel 2017 è nata House of Talent, una crew di giovani talenti dei social che collaborano insieme e in cui è entrata a far parte, per un periodo, anche la De Bortoli.

Bionda, fisico da urlo, carisma e occhi da angelo, non le manca proprio niente.

Con la sua bellezza e simpatia è riuscita ad entrare nel cuore della gente.

Soprattutto quando ha partecipato alla terza edizione de Il Collegio.

Alice De Bortoli, le foto inedite

Poco fa sul suo seguitissimo profilo Instagram ha pubblicato una serie di scatti inediti che hanno lasciato a bocca aperta i suoi fan.

Alice ha condiviso ben 7 foto di quando era una bambina.

Nella didascalia, la star ha scritto:

“Vi lascio un po’ di vecchi scatti, semplici ma significativi, con le persone che amo (e con Teo, il mio vecchio “cagnolino”).

Inutile dire che il post ha avuto un boom di like e commenti, infatti ha raggiunto più di 120 mila mi piace e oltre 300 commenti.

La sua splendente bellezza è rimasta nel corso degli anni.

Anche il suo carattere non è cambiato di una virgola, infatti Alice è sempre super solare e positiva.

A circa 8 anni ha iniziato a praticare la danza, dimostrando talento per l’Hip Hop.

La sua determinazione l’ha portata a importanti programmi televisivi, conquistando in breve tempo una popolarità clamorosa.

