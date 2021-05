Riconoscete questa ragazzina? Oggi è una delle conduttrici Rai più belle

Una bambina piena di voglia di vivere e già molto bella. Avete capito chi è questa ragazzina? Una nota conduttrice.

Una grande professionista che oggi siamo abituati a vedere alla conduzione di un programma molto seguito. Questa bimba al mare, bellissima, oggi è una talentuosa conduttrice che ha moltissime doti.

Il mare è sicuramente una delle cose che ha nel cuore e che fa parte del suo modo di essere.

La riconoscete? Oggi è una amata conduttrice TV

Bella da giovane e anche da adulta. Ad oggi lavora nel mondo dello spettacolo dopo una lunga gavetta che l’ha resa più forte agli urti che possono nascere in alcuni programmi. Prima che conduttrice, infatti, questa bella bimba dai colori mediterranei, ha provato la carriera di attrice.

Tante le fiction che hanno avuto il suo volto tra i personaggi principali e in alcune anche tra i protagonisti.

Poi l’incontro con alcune star della musica italiana che hanno saputo mettere in evidenza un altro suo talento innato, quello per il cantante.

Avete capito di chi si tratta?

Anche in una delle fiction più amate dagli italiani, Capri, questa bella ragazzina ha sfoggiato una voce davvero notevole.

Oggi, oltre che artista a tutto tondo, è anche una amorevole mamma di una bella bimba.

E’ molto riservata sulla sua vita privata per questo non sappiamo molto sul suo stato attuale.

Adesso avete capito? Gli indizi sono tantissimi e abbastanza chiari c’è stata anche una bellissima collaborazione con Massimo Ranieri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)



Adesso è tutto chiaro, no? Lei è la famosa Bianca Guaccero e come vedete i suoi tratti mediterranei che la contraddistinguono sono davvero predominanti come oggi.