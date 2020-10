Riconoscete questa bimba? Oggi in Tv è un’amatissima conduttrice

Lo stesso spirito di un tempo la anima in tutti i programmi che conduce. L’avete riconosciuta? Difficile non notare la somiglianza.

Capelli biondi a caschetto, occhietti furbetti e un sorriso inconfondibile. Oggi è una delle donne più conosciute del mondo dello spettacolo, avete indovinato di chi si tratta?

Sin da bambina, ha avuto un viso furbetto e un neo sul labbro superiore che l’hanno resa inconfondibile in foto. Non sapete di chi parliamo?

La domanda è lecita: in tutta risposta, possiamo dire che si tratta di una delle conduttrici più famose del piccolo schermo italiano ma anche estero.

Curiosi di sapere di chi stiamo parlando? Se la risposta è sì, allora continuate a leggere questo articolo.

Michelle Hunziker, gli esordi e il successo

Stiamo parlando semplicemente di Michelle Hunziker. Come sapete, è una donna di spettacolo che ha avuto esperienze in TV, affiancando volti noti del piccolo schermo.

Però, Michelle ha iniziato a lavorare come modella: indimenticabile, infatti, la campagna di intimo del brand Roberta con la quale fece impazzire tutti, visto che mostrava il suo lato B perfetto.

Dopo quell’esperienza, iniziò a prendere parte a diversi programmi televisivi italiani. Tra questi, ricordiamo la sua partecipazione a Miss Domenica a Buona Domenica.

Ha preso, poi, parte a Striscia la notizia, al fianco di Gerry Scotti e altri programmi, come il recente All Together Now.

Michelle, gli amori e le figlie

Quando arrivò in Italia, la bella svizzera conobbe Eros Ramazzotti, con il quale convolò a nozze. La oro unione portò alla nascita di Aurora, la loro unica figlia.

I due si separarono e scelsero di proseguire per strade diverse. Dopo diversi anni – e varie relazioni che non si conclusero bene – Michelle conosce Tomaso Trussardi, con il quale si è sposata.

Dal loro matrimonio, sono nate due figlie che hanno chiamato Sole e Celeste. Il marito ama la famiglia numerosa e, più volte, ha espresso il desiderio di allargarla.

Magari, per Michelle e Tomaso sarà la volta di appendere un fiocco azzurro fuori la porta di casa?