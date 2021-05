La riconoscete? Dopo Non è la Rai è diventata una showgirl tutta curve

Pur non essendo più una ragazzina oggi, la bimba in foto, è una showgirl tutte curve che ha tantissimi followers sui social.

Non è la Rai è stato il suo trampolino di lancio. Il programma ha avuto il merito di ‘sfornare’ tantissime artiste di successo. Il primo nome che viene in mente pensando al programma di Boncompagni è sicuramente quello di Ambra Angiolini, ma vi avvisiamo subito: in foto NON è LEI!

Un volto pure e innocente di una bimba però che già aveva tanti sogni e il desiderio ambizioso di lavorare nel mondo dello spettacolo.

La riconoscete? E’ un ex volto di Non è Rai

Il viso ha più o meno gli stessi tratti oggi anche se quello che emerge dalla sua personalità è di certo una prorompente sensualità, la sua arma vincente (ma non l’unica) per farsi notare nel mondo della televisione.

I suoi primi piani, con quegli occhi verdissimi e i capelli castano scuro, hanno invaso le TV degli italiano negli anni ’90 quando Non è la Rai era seguitissimo dai giovani e meno giovani.

Qui le ragazze avevano la possibilità di farsi conoscere e vedere. Una vetrina notevole per molte: alcune hanno continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo, altre purtroppo non hanno avuto la stessa fortuna.

Avete capito chi è?

Tanti i programmi a cui ha preso parte, uno degli ultimi il Grande Fratello vip. Ma la partecipazione al reality era congiunta: questa bimba era infatti in compagnia della sua unica figlia molto criticata per i suoi eccessivi interventi chirurgici.

Adesso sicuramente vi sarà più familiare. La bimba in foto, infatti, è Antonella Mosetti.

Oggi la showgirl è molto attiva sui social ed è stata proprio lei a condividere lo scatto del passato con i suoi fan.