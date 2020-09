Riconoscete la bimba in foto? Oggi è una star di Amici molto amata – FOTO

Riconoscete la bimba in foto? Oggi è una star di Amici molto...

Nella foto è una bambina sorridente dal viso geometrico e gli occhi azzurri, oggi è una cantante affermata ed ex del talent di Amici

La bambina in foto oggi è una donna, ma è rimasta sempre uguale nonostante lo scorrere del tempo, guardate chi è!

Chi è la bambina in foto?

In questi giorni circola sul web l’immagine che ritrae una bambina misteriosa. Ha un viso molto geometrico, la pelle chiara, gli occhi azzurri e un sorriso davvero solare.

In foto è solo una bimba e sicuramente non immaginava che un giorno sarebbe diventata tra le artiste italiane più apprezzate nel nostro Paese e non solo!

Avete capito di chi stiamo parlando? I fan l’avranno sicuramente riconosciuta perché il suo viso è davvero inconfondibile e non è poi così cambiato…

Oggi è una cantante famosa ed ex di Amici

La bambina ritratta in foto, un giorno, avrebbe partecipato prima ad X Factor Italia e poi ad Amici di Maria De Filippi. Quest’ultimo talent show lo avrebbe addirittura vinto nel nel 2020!

Adesso si è sicuramente di chi stiamo parlando… della bellissima e talentuosa Gaia Gozzi!

La giovane classe ’97 è nata a Guastalla (Reggio Emilia) da madre brasiliana e padre italiano. Assieme alla mamma, si è presentata proprio a X Factor nel 2016, quando è stata scelta da Fedez ed è infine arrivata seconda dietro i Soul System.

La ragazza con la passione per il canto non si è arresa e ha poi fatto i provini di Amici. Arrivata al serale, ha raggiunto il podio e infine ha vinto la 19esima edizione del talent show.

Oggi è un’artista molto apprezzata nel panorama discografico italiano ed è molto attiva sui social, dove vanta un seguito di 703mila follower!