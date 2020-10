La riconoscete? Oggi è una bellissima attrice ex volto del Grande Fratello

Era soltanto una bambina di 2 anni all’epoca, adesso è una celebre attrice televisiva e cinematografica, ex del Grande Fratello.

Scopriamo insieme chi è la bambina immortalata in foto, oggi è cambiata completamente…

Chi è la bambina in foto?

Da tempo ormai era diventata virale sul web l’immagine che ritrae una bambina misteriosa, della quale non si conosceva l’identità.

La piccola presenta delle guanciotte molto paffute, un naso a patata e delle labbra molto carnose. Lo sguardo è tenerissimo e molto profondo.

In foto è solamente una bambina e allora naturalmente non avrebbe mai potuto credere che dopo molti anni sarebbe diventata una celebre attrice italiana, amatissima da tutti.

Avete capito di chi stiamo parlando? I fan più fedeli all’attrice in questione l’avranno sicuramente capito. Rispetto a quando era piccola, oggi è molto cambiata, ma chi la segue tutti i giorni non può non riconoscerla!

Oggi è una celebre attrice ed ex gieffina

La piccola bambina ritratta nello scatto, un giorno, sarebbe diventata nota al grande pubblico italiano grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello.

Successivamente, avrebbe avuto un importante carriera televisiva e cinematografica e avrebbe stretto i rapporti con un celebre attore e regista, che l’avrebbe resa madre.

Adesso avrete sicuramente afferrato di chi stiamo parlando… della talentuosa attrice Laura Torrisi!

Dopo il GF, la Torrisi si è legata a Leonardo Pieraccioni ed è diventata mamma di Martina.

Ha recitato al cinema in Una Moglie Bellissima, Il Signor Quindicipalle, e in tv fiction ne L’Onore e Il Rispetto, Il Peccato e la Vergogna e Le Tre Rose di Eva. La Torrisi è arrivata anche tra le finaliste di Miss Italia!

A pubblicare lo scatto che la ritrae da piccola, a soli 2 anni, è proprio l’attrice catanese, che scrive:

“Chissà cosa penserebbero i bambini che eravamo, degli adulti che siamo oggi…”

La foto ha naturalmente fatto il pieno di like!