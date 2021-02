Riconoscete la bambina in FOTO? Oggi è una conduttrice amatissima

Se non siete riusciti a scoprire l’identità della piccola immortalata nello scatto, ci pensiamo noi a svelarvelo. Non crederete ai vostri occhi.

Da tempo circola sul web la foto che mostra una bambina molto piccola, con i capelli castani, la frangetta, gli occhi scuri e il viso furbetto.

In molti tra i telespettatori televisivi e gli utenti web hanno provato a capire l’identità di questa bambina, che oggi è una delle conduttrici italiane più famose.

Ecco chi è la bambina misteriosa in foto

Da tempo, è diventata virale una foto, che mostra una bimba dolcissima.

Ai tempi della foto, la piccola avrà avuto 4/5 anni e mai avrebbe potuto pensare che oggi sarebbe diventata una delle conduttrici italiane più famose.

Oggi la donna ha 40 anni ed è passato molto tempo da quando era una semplice bambina innocente.

Nel settembre del 2013 si è anche sposata con il regista Dario Acocella. La coppia ha avuto una figlia, nata nel novembre del 2014, dopo di che si è separata nel novembre del 2017.

Oggi è una delle conduttrici più famose

La bambina nello scatto è oggi una delle conduttrici italiane di punta della televisione.

Nel corso della sua carriera, ha condotto programmi del calibro di Detto Fatto, Una storia da cantare, Festival di Sanremo e Sotto a chi tocca.

Ha recitato anche in film cinematografici e in fiction televisive, come Sotto copertura, Mia madre, Benedetti dal Signore, La Terza Verità.

Di recente è stata al centro di una polemica, per aver consentito che nella sua trasmissione avesse luogo un siparietto giudicato retrogrado e sessista.

Ora avete capito finalmente di chi stiamo parlando? Naturalmente della bellissima e talentuosa Bianca Guaccero.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

Non tutti l’avevano riconosciuta. Eppure, se si fa attenzione a dei piccoli dettagli, si noterà come Bianca sia rimasta sempre la stessa!