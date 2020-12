Riconoscete la bambina in foto? Oggi è una famosissima attrice – FOTO

Avete capito chi è la bimba ritratta in foto? Ha sfondato nel mondo del cinema dopo l’esperienza al Grande Fratello. Scopriamo chi è.

La foto di una piccola bambina paffuta, dai capelli neri e corti, è diventata virale. Siamo tutti curiosi di scoprire la sua identità.

Sì, perché si tratta di un personaggio famoso nel mondo dello spettacolo. Di una donna che è una bellissima attrice, desiderata dai maschietti italiani.

Continuate a leggere per scoprire di chi si tratta!

Riconoscete la bambina mostrata in foto?

In questi giorni sta circolando sul web lo scatto di una bambina bellissima, che in tanti non sono riusciti a scoprire chi sia.

La sua identità è misteriosa, anche perché la bambina oggi è una donna molto diversa da allora.

La piccola si presenta molto dolce, con un viso paffuto e labbra molto grandi. Somiglia a qualche donna del mondo dello spettacolo?

Probabilmente no, ma oggi la bambina è diventata un’attrice italiana famosissima! Scopriamo insieme di chi si tratta!

Oggi è un’attrice famosissima ed ex gieffina

La bambina è nata nel 1979 e all’epoca avrà avuto solo qualche anno. Oggi, invece, di anni ne ha 41 ed è una bellissima e talentuosa donna del mondo dello spettacolo italiano.

Originaria di Catania, è diventata famosa come gieffina al Grande Fratello.

Poi ha sfondato come attrice in tv e al cinema e ha iniziato una relazione con il famosissimo attore e regista Leonardo Pieraccioni.

Avete capito di chi stiamo parlando? Naturalmente di Laura Torrisi!

La donna ha da poco festeggiato il suo compleanno assieme ai suoi followers su Instagram, che sono ben 1 milione e 300 mila.

Laura ha postato uno scatto che la ritrae con un pasticcino e una candela. In questo modo celebra i suoi anni, a casa assieme alla figlia Martina, nata proprio dalla relazione con Pieraccioni.