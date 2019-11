Ricky Tognazzi svela: ‘Con Simona Izzo rapporto a tre’: rivelazioni intime a Live

La coppia Ricky Tognazzi e Simona Izzo a Live ha fatto scintille rispondendo agli attacchi delle sfere e facendo confessioni molto intime sull’amore

La puntata di Live-Non è la D’Urso ha visto tra i protagonisti Ricky Tognazzi e la moglie Simona Izzo fronteggiare attacchi molto duri, i due hanno rivelato aspetti intimi della loro vita matrimoniale.

Ricky Tognazzi e Simona Izzo insieme da più di 30 anni

I due grandi artisti Ricky Tognazzi, figlio d’arte del grande Ugo Tognazzi e a sua volta regista, attore, sceneggiatore di alcuni dei film più apprezzati sia dal pubblico che dalla critica degli ultimi decenni e la moglie Simona Izzo vivono un’amore forte da più di 30 anni.

Anche lei attrice, doppiatrice, regista e sceneggiatrice divide con il marito lavoro e vita privata e nonostante i due siano caratterialmnte molto diversi, più tranquillo e posato lui, estroversa e vulcanica lei, il loro rapporto incanta i fan da moltissimi anni.

Gli attacchi e le confessioni private

La puntata del 25 novembre di Live-Non è la D’Urso ha visto protagonisti dell’uno contro tutti il regista ed attore Ricky Tognazzi e la moglie attrice, doppiatrice e regista Simona Izzo.

Gli “sferati” tra cui Alessandra Mussolini ed Alba Parietti hanno criticto la coppia per alcune dichiarazioni fatte da Simona riguardo l’energia sessuale che una donna in età avanzata perde.

La Izzo ha spiegato che non intendeva discriminare tra donne ed uomini ma che voleva solo dare un messaggio di amore che supera età e tempo fisico, come quello tra lei ed il marito che, come ribadito da entrambi più volte prosegue con passione da più di 35 anni.

Alla domanda piccante di Alda D’Eusanio poi su quando fosse l’ultima volta che i due hanno avuto un rapporto fisico, entrambi hanno concordato nel rispondere:

“Quindici giorni fa”

Confermando che tra loro le cose vanno a gonfie vele nonostante gli anni che passano ed i tanti impegni lavorativi.

Ricky Tognazzi ha poi rivelato che con l’ex marito di Simona Izzo, il cantante Antonello Venditti, con il quale si sa la donna ha vissuto una relazione di grande passione, c’è un ottimo rapporto anzi secondo Ricky:

“Mia figlia si chiama Sara grazie a lui”

I due non sono nuovi a confessioni intime sul loro bellissimo amore come riporta Ilsussidiario.net e a Vieni Da Me Tognazzi aveva già rivelato che il rapporto con Simona è molto intenso, a volte burrascoso per il carattere vulcanico di lei, ma sia in amore che sul lavoro la sua presenza è fondamentale per il figlio di Ugo Tognazzi:

“Ha scritto tutti i miei film.. abbiamo una relazione a tre: io, lei e il film che stiamo producendo”

Un momento di grande tensione che però si è risolto al meglio si è visto durant lo scontro tra Tognazzi e Predolin su una questione risalent alla partecipazione dell’uomo e di Simona al GFVip.

Tra i due sono viste parole forti ed insulti ma alla fine un abbraccio riconciliativo ed un sorriso dalla bellissima Simona ha riapacificato gli animi, con il benestare della padrona di casa Barbara D’Urso.