Come riciclare la carta in modo corretto? Consigli e metodi

Riciclare la carta in modo corretto è un’operazione abbastanza semplice, ma per arrivare a quel punto, occorre differenziare al meglio i rifiuti.

Riciclare la carta è un un’operazione molto semplice, che però ci deve spingere a fare una giusta cernita dei rifiuti di questo genere, per essere sicuri che ciò che buttiamo possa essere utilizzato.

Cosa e come possiamo riciclare

Non tutta la carta può essere riciclata , ecco una piccola guida per capire come comportarsi con i rifiuti cartacei, sulla base dei suggerimenti del Comieco. Il Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica, nacque nel 1985 come libera associazione d’imprese che si occupano appunto del riciclo dei nostri rifiuti.

Non sono riciclabili la carta ed il cartoncino sporco. Pensiamo ai cartoni della pizza, i fazzoletti, carta sintetica, carta per alimenti, carta termica degli scontrini (non è soltanto carta, ha molti materiali chimici) e deve finire nell’indifferenziato.

Carta: giornali, riviste, pubblicità come dépliant, libri, fumetti, istruzioni e foglietti illustrativi, sacchetti tipo quelli del pane purchè puliti…

circa l’80% degli imballi è riciclato all’origine. In generale il cartone ondulato è ben riciclabile Tetrapack: alcuni comuni lo raccolgono insieme alla carta, seguite le indicazioni del vostro “rifiutologo”, le guide che vengono fornite in ogni casa dall’azienda che raccoglie i rifiuti.

alcuni comuni lo raccolgono insieme alla carta, seguite le indicazioni del vostro “rifiutologo”, le guide che vengono fornite in ogni casa dall’azienda che raccoglie i rifiuti. Cartoncino: ogni scatola composta da cartone non ondulato, tipo le confezioni della pasta, delle scarpe, dentifricio, medicinali…

Come fare il riciclo

Oltre alle piccole accortezze e scelta dei materiali, dobbiamo fare alcune operazioni prima di conferire i nostri rifiuti: