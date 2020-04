Richiamo Coop, ritirato pericoloso prodotto per neonati: “Fa cambiare colore della pelle”

Ennesimo richiamo Coop per uno dei prodotti per bambini più utilizzati dalle mamme: ecco la tipologia e le disposizioni da parte dell’azienda.

Richiamo Coop per uno dei prodotti per l’igiene dei neonati, utilizzato dalle mamme. Ecco di cosa si tratta nel dettaglio.

Qual è il prodotto ritirato dagli scaffali Coop?

L’azienda alimentare leader italiana ha diramato una nota per il consumatore comunicando il ritiro immediato delle salviettine umidificate per neonati pericolose. Sotto la lente di ingrandimento sono ora le salviettine per pelli sensibili:

Salviettine detergenti CRESCENDO Baby

confezione da 72 pezzi e 72+72 pezzi

codici a barra indicati 8001120598516 e 80011205985323

Perchè è stato ritirato questo prodotto per neonati?

Il prodotto per neonati è stato ritirato perché potrebbe essere potenzialmente pericoloso. Come riporta l’azienda:

“al loro interno sarebbe stata riscontrata una colorazione e/o odore anomali”

Aggiungendo che se utilizzate regolarmente sulla pelle dei bimbi:

“potrebbero conferire temporanea pigmentazione della pelle, che comunque regredisce con i lavaggi e con il tempo senza provocare altre reazioni”

L’azienda specifica quindi che alcuni componenti all’interno di queste salviettine potrebbero provocare la variazione del colore della pelle. Una reazione che poi viene eliminata man mano con i lavaggi e non comporta altre reazioni cutanee. Nonostante questo è bene non utilizzarle.

Le disposizioni dell’azienda

Il Presidente dello Sportello dei Diritti Giovanni D’Agata ha dichiarato che è necessario controllare il lotto di appartenenza del prodotto:

“se coincide con quello oggetto del richiamo evitate di utilizzarle”

L’azienda Coop invita tutti i consumatori a non utilizzare le salviettine umidificate segnalate e restituirle al punto vendita più vicino. Lo staff provvederà al rimborso immediato anche senza la presenza dello scontrino.

Per ulteriori informazioni e dettagli, il consiglio è quello di contattare il Numero Verde dedicato 800 – 805580.