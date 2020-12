Richiamo alimentare per Nestcafè, Galak e Nesquik: i dettagli

Bevande della Nestcafè, Galak e Nesquik ritirate dai negozi per rischio chimico: scopri quali prodotti sono stati tolti dal commercio.

Il Ministero della Salute ha pubblicato una notifica di ritiro alimentare urgente sul suo portale web: bevande Nescafè, Nesquik e Galak tolte dal commercio per rischio chimico.

Le bevande ritirate sono state tutte prodotte da LNPF Bayeux e commercializzate da LNPF Italia S.r.l. La sede dello stabilimento produttore si trova a Saint Martin des Entrées in Francia. Il marchio identificativo dello stabilimento è FR 14.630.010 CE.

Se il consumatore ha dei dubbi o delle domande in merito può rivolgersi al numero verde della Nestlé appositamente dedicato: 800-434434.

Ecco le informazioni utili da sapere per riconoscere queste bevande.

Bevande contaminate

Il richiamo alimentare ha imposto il richiamo di alcuni prodotti: bevande a base di latte Nescafè Shakissimo, Galak Shake e Nesquick Shake. I gusti del Nescafè coinvolti sono espresso, vaniglia e cappuccino decaffeinato. La notizia del ritiro l’ha diffusa anche da Carrefour, Gros e Decò.

A scopo precauzionale le autorità competenti hanno indetto il ritiro dal commercio perché tali bevande sono potenzialmente pericolose se consumate. Potrebbero essere contaminate da acqua ossigenata, un solvente utilizzato per sterilizzare i barattoli contenitori. Si raccomandano i consumatori di non consumare i prodotti segnalati per non rischiare in alcun modo la propria salute.

Ulteriori dettagli da sapere

Nelle notifiche di richiamo la data indicata del richiamo è 3 dicembre 2020 ma solo il giorno successivo il Ministero della Salute le ha pubblicate sul portale web.

I prodotti protagonisti id questo richiamo alimentare sono i seguenti:

Nescafè Shakissimo gusto espresso. La data di scadenza del prodotto è 26 gennaio 2021 e la confezione è da 190 ml.

Nescafè Shakissimo gusto cappuccino decaffeinato. Venduto in confezioni da 190 ml e la data di scadenza è 2 febbraio 2021.

Nescafè Shakissimo gusto vaniglia. Venduto nei negozi in confezioni da 190 ml e la data di scadenza è 26 gennaio 2021.

Nesquik Shake. La data di scadenza del prodotto riportata sulla confezione è 27 gennaio 2021 ed è venduto in confezioni da 180ml. Il prodotto è addizionato con cacao e vitamina D.

